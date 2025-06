Wie der FC Sportfreunde Heppenheim die nächste Saison überstehen will

Heppenheim. Wie geht es weiter bei den Sportfreunden aus Heppenheim? Der verbliebene Vorstand hat bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Problemfelder aufgezeigt. Das betrifft nicht nur die Fußballmannschaft, die ja nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga in der C-Liga antritt. Welche Baustellen die Vereinsführung sieht, wo am dringendsten Handlungsbedarf besteht und welche Möglichkeiten es gibt, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.