Wie der FC Moers-Meerfeld den Relegationsrang halten will

FCM-Trainer Mathias Kery gibt sich zuversichtlich: „Die Situation ist brenzlig, aber nicht aussichtslos. Ein Punkt reicht uns, aber es kommt ein undankbarer und spielstarker Gegner auf uns zu.“ Trotz der direkten Konkurrenz wird sich kein Meerfelder das Spiel in Rheinberg ansehen. „Es ist nicht geplant, dass jemand nach Millingen fährt. Wir fokussieren uns auf uns. Wenn überhaupt, dann schauen wir mal beim FuPa-Ticker rein, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen“, so Kery, der auch in der nächsten Saison in Meerfeld an der Seitenlinie stehen wird.

„Ich habe ligaunabhängig für die nächste Saison zugesagt. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben einige Neuzugänge, die wir aber noch nicht bekannt geben wollen. Zwar haben wir auch Abgänge, aber die sind eher altersbedingt. Nur zwei Spieler verlassen uns zu anderen Vereinen“, sagt Kery.

Trotz der unsicheren sportlichen Lage wagt der Coach einen Blick in die Zukunft: „Wir schauen erst einmal auf Sonntag und danach hoffentlich auf die weiteren Spiele zum Klassenerhalt. Wir möchten eine junge und lernwillige Truppe in der Kreisliga A etablieren. Das Entwicklungspotenzial ist vorhanden. Bei dem Worst Case, also dem Abstieg, wäre der direkte Wiederaufstieg das direkte Ziel.“

Trotz der enttäuschenden Saison sagte der Großteil des Meerfelder Kaders ligaunabhängig für die nächste Saison zu. Beide Partien um den Relegationsplatz beginnen am kommenden Sonntag zeitgleich. Der Showdown in der Kreisliga A um den Abstieg beginnt in Meerfeld und Millingen um 15 Uhr.