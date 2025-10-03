Wie der Ex-Lauterer ein Säubrenner wurde

Vom FSV Salmrohr über den 1. FC Kaiserslautern bis zum SV Wittlich: Doch schon in der E-Jugend zog es den talentierten Offensivakteur zum FSV Salmrohr, bis er als C-Junior beim 1. FC Kaiserslautern anheuerte. Zwei Jahre später stieg er mit den jungen Roten Teufeln in die U17-Bundesliga auf. „Die Zeit beim FCK hat mich am nachhaltigsten geprägt. Dort wohnte ich auch im Internat und hatte eine super Saison als B-Junior hingelegt. Doch leider habe ich den Sprung nach ganz oben in den erweiterten Profibereich nicht geschafft und ging anschließend zur SV 07 Elversberg“, sagt Schroeder im Rückblick.