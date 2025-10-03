 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ein Fixpunkt im Wittlicher Spiel: Michael Schroeder (links) hat bereits zehn Mal getroffen und fühlt sich am Bürgerwehr pudelwohl. – Foto: Sebastian Schwarz

Wie der Ex-Lauterer ein Säubrenner wurde

Kreisliga A9: Den Sprung in den Profibereich hat Michael Schroeder in jungen Jahren in Kaiserslautern verpasst. Unter seinem älteren Bruder will der Torjäger beim SV Wittlich wieder voll durchstarten.

Mit 21 Jahren hat Michael Schroeder schon so einiges erlebt in seiner noch jungen Fußballer-Laufbahn. Seine ersten Schritte unternahm der Mehringer auf der heimischen Lay.

Vom FSV Salmrohr über den 1. FC Kaiserslautern bis zum SV Wittlich: Doch schon in der E-Jugend zog es den talentierten Offensivakteur zum FSV Salmrohr, bis er als C-Junior beim 1. FC Kaiserslautern anheuerte. Zwei Jahre später stieg er mit den jungen Roten Teufeln in die U17-Bundesliga auf. „Die Zeit beim FCK hat mich am nachhaltigsten geprägt. Dort wohnte ich auch im Internat und hatte eine super Saison als B-Junior hingelegt. Doch leider habe ich den Sprung nach ganz oben in den erweiterten Profibereich nicht geschafft und ging anschließend zur SV 07 Elversberg“, sagt Schroeder im Rückblick.

Ein Spiel im Lauterer Dress blieb ihm besonders in Erinnerung ...

Lutz SchinköthAutor