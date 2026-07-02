Wie der BV 04 mit einer „U20“ den Neustart schaffte Sechs Jahre lang spielte der BV 04 in der Kreisliga B – nun ist der Aufstieg perfekt. Mit einer Mannschaft voller Eigengewächse und einer klaren Philosophie hat der Traditionsverein den Grundstein für eine bessere Zukunft gelegt. von Marcus Giesenfeld · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Spannende Einblicke. – Foto: IMAGO IMAGES

Es war nicht das Jahr für die Vereine, die den Düsseldorfer Amateurfußball über viele Jahre hinweg prägten. Mit der Turu 80 verabschiedet sich ein lange zum Oberliga-Inventar zählender Traditionsklub aus der Landes- in die Bezirksliga. Sogar in die Kreisliga B hinab ging es für den SC West, der der Turu in der Oberliga zwischenzeitlich sogar einmal den Rang abgelaufen hatte.

Auch beim BV 04 kennt man derartige Leidensgeschichten. Zwischenzeitlich sogar einmal bis in die Kreisliga C abgestürzt dümpelte der ehemalige Landesligist die letzten sechs Spielzeiten in der Kreisliga B herum. Doch an der Roßstraße scheint man die Talsohle durchschritten zu heben. Der im vergangenen Sommer initiierte Neustart unter Mo Afritit zahlte sich sofort aus. Gleich im ersten Jahr führte der Marokkaner, der zugleich auch seit mehreren Jahren die U19 coacht, die „Erste“ des BV gemeinsam mit seinen Assistenten Fabian Thoennes und Emrah Saylan zum Aufstieg in die Kreisliga A. Dabei setzten die Verantwortlichen in Derendortf voll auf die Jugend. „Ich habe mich viele Jahre lang darüber geärgert, dass der Verein sich nicht bemüht hat, die Spieler aus der eigenen U19 zu halten und wollte es dann besser machen. Ich habe viele Jungs, die ich in der A-Jugend trainiert hatte, zurückgeholt. Wir sind so sozusagen mit einer U20 und Spielern, die alle Stallgeruch haben, aufgestiegen. Das macht mich besonders stolz“, sagt Afriti.