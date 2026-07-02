Wie der BV 04 mit einer „U20“ den Neustart schaffte

Es war nicht das Jahr für die Vereine, die den Düsseldorfer Amateurfußball über viele Jahre hinweg prägten. Mit der Turu 80 verabschiedet sich ein lange zum Oberliga-Inventar zählender Traditionsklub aus der Landes- in die Bezirksliga. Sogar in die Kreisliga B hinab ging es für den SC West, der der Turu in der Oberliga zwischenzeitlich sogar einmal den Rang abgelaufen hatte.
Auch beim BV 04 kennt man derartige Leidensgeschichten. Zwischenzeitlich sogar einmal bis in die Kreisliga C abgestürzt dümpelte der ehemalige Landesligist die letzten sechs Spielzeiten in der Kreisliga B herum. Doch an der Roßstraße scheint man die Talsohle durchschritten zu heben. Der im vergangenen Sommer initiierte Neustart unter Mo Afritit zahlte sich sofort aus. Gleich im ersten Jahr führte der Marokkaner, der zugleich auch seit mehreren Jahren die U19 coacht, die „Erste“ des BV gemeinsam mit seinen Assistenten Fabian Thoennes und Emrah Saylan zum Aufstieg in die Kreisliga A.
Dabei setzten die Verantwortlichen in Derendortf voll auf die Jugend. „Ich habe mich viele Jahre lang darüber geärgert, dass der Verein sich nicht bemüht hat, die Spieler aus der eigenen U19 zu halten und wollte es dann besser machen. Ich habe viele Jungs, die ich in der A-Jugend trainiert hatte, zurückgeholt. Wir sind so sozusagen mit einer U20 und Spielern, die alle Stallgeruch haben, aufgestiegen. Das macht mich besonders stolz“, sagt Afriti.
Im ganzen Saisonverlauf kassierte seine „Raselbande“ lediglich zwei Saisonniederlagen. „Beide waren Gold wert, weil die Mannschaft daraus die richtigen Schlüsse gezogen hat“, blickt der Trainer zurück. Mit Fleiß und fußballerischer Finesse setzte sich der BV am Ende gegen die deutlich erfahrenere Konkurrenz aus Rath, Oberbilk oder Breitscheid durch.
Eine Etage höher wird der Wind für die Afritit-Elf rauer. Doch der Verein bleibt der jugendlichen Linie im Grundsatz treu. Sämtliche Leistungsträger um die beiden Torjäger Diego Ventura de Sousa (31 Treffer) und Hüseyin-Orcun Uysal (24) sowie Kapitän Alexios Mantzas konnten gehalten werden. Aus der U19 rückt unter anderem Achraf Belghiti nach, obwohl dieser sich die Klubs in der Bezirksliga hätte aussuchen können. „Die Jungs wissen zu schätzen, was sie am BV 04 haben. Wir verfügen über eine tolle Anlage, die zentral gelegen ist und bieten den jungen Spielern Wettkampfpraxis. Zudem eint uns das Ziel, den Verein in den nächsten Jahren irgendwann gemeinsam zurück in die Bezirksliga zu bringen“, erklärt Afritit, der aktuell noch nach Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld und den Sturm Ausschau hält.