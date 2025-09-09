Wie der ASV Mettmann seinen knappen Sieg über Lohausen rettet

ASV Mettmann – Lohausener SV 1:0 (1:0). Das Tor des Tages ging nach 17 Minuten auf das Konto von Umut Demir, der den langen Diagonalpass von Adil Azhil technisch sauber verarbeitete und SVL-Keeper Justin Müller keine Abwehrchance ließ. „Das war ein tolles Zuspiel von Adil. Am Ende wurde es für uns noch eng, weil wir unsere Torchancen zuvor nicht nutzten und uns, nach meiner Meinung, ein klarer Foulelfmeter verweigert wurde“, sagte der Mittelfeldspieler nach seinem vierten Saisontor.
Im Anschluss an eine souverän gespielte erste Halbzeit mit drei, vier vergebenen Tormöglichkeiten entwickelte sich das Ganze in den letzten 20 Spielminuten für den ASV zu einer zähen Angelegenheit. Weil das Team ohne Not seine spielerische Linie verlor und in manchen Phasen des zweiten Durchgangs seinen Matchplan nicht mehr umsetzte.
Mettmann startete mit viel Elan. Justin Lüdtke verpasste schon in Minute eins nach Demirs Zuspiel die Führung. Zwei Minuten darauf wurde Lüdtkes Schuss gerade noch vor der Torlinie abgewehrt. Die Pichura-Elf zeigte in der Folge richtig guten Fußball, belohnte sich durch Demir schon früh für die engagierte Vorstellung. Lohausen vermochte über weite Strecken nur zu reagieren, versuchte aber, im Mittelfeld die Räume eng zu machen und stand in der hintersten Reihe stabil. Von daher war mit der 1:0-Pausenführung längst nichts entschieden.
Auch in der Anfangsviertelstunde von Durchgang zwei verpassten es die Gastgeber, für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Düsseldorfer wurden nach und nach zu einem gleichwertigen Gegner, gingen konsequenter in die Zweikämpfe. Und kamen selbst zu zwei, drei Torchancen. Der Sieg des ASV stand bis zuletzt auf der Kippe, weil Lüdtke und Azhil (53.) ihre Torgelegenheiten ebenso wenig verwerteten wie später Lüdtke (81.) und Daniel Rehag (75.). Dem geforderten, aber nicht gegebenen Elfer (76.) ging ein Foul an Ezequiel Gomez voraus.
Auf der Gegenseite musste auch Keeper Semih Demirhat viermal energisch zupacken, um seinen Kasten sauber zu halten. Ganz am Ende (90.) kam LSV-Angreifer Jannick Meng nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite nur einen Schritt zu spät. Glück für den ASV, dessen Coach Sebastian Pichura konstatierte: „Wir waren lange Zeit dominant, hatten ein gutes Positionsspiel und Passsicherheit, machten aber einfach nicht den Deckel drauf. Selbst nach der Pause hätten wir bei zwei weiteren Chancen frühzeitig alles klar machen müssen. Da waren wir nicht kaltschnäuzig genug.“
ASV Mettmann: Demirhat – Tchouangue, Ju. Erkens, Jo. Erkens, Schulte, Azhil, Falco, Kaya (68. Rehag), Demir 61. Gomez), Markovic (90+2 Wahed Omar), Lüdtke (86. Kaddouri).