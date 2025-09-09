Mettmann geriet gegen Lohausen ins Schwitzen. – Foto: Markus Becker

Wie der ASV Mettmann seinen knappen Sieg über Lohausen rettet Ein Traumtor reicht der Mannschaft von Sebastian Pichura gegen Lohausen, doch viele vergebene Chancen und eine hitzige Schlussphase sorgen für Spannung.

ASV Mettmann – Lohausener SV 1:0 (1:0). Das Tor des Tages ging nach 17 Minuten auf das Konto von Umut Demir, der den langen Diagonalpass von Adil Azhil technisch sauber verarbeitete und SVL-Keeper Justin Müller keine Abwehrchance ließ. „Das war ein tolles Zuspiel von Adil. Am Ende wurde es für uns noch eng, weil wir unsere Torchancen zuvor nicht nutzten und uns, nach meiner Meinung, ein klarer Foulelfmeter verweigert wurde“, sagte der Mittelfeldspieler nach seinem vierten Saisontor.

Im Anschluss an eine souverän gespielte erste Halbzeit mit drei, vier vergebenen Tormöglichkeiten entwickelte sich das Ganze in den letzten 20 Spielminuten für den ASV zu einer zähen Angelegenheit. Weil das Team ohne Not seine spielerische Linie verlor und in manchen Phasen des zweiten Durchgangs seinen Matchplan nicht mehr umsetzte. Mettmann startete mit viel Elan. Justin Lüdtke verpasste schon in Minute eins nach Demirs Zuspiel die Führung. Zwei Minuten darauf wurde Lüdtkes Schuss gerade noch vor der Torlinie abgewehrt. Die Pichura-Elf zeigte in der Folge richtig guten Fußball, belohnte sich durch Demir schon früh für die engagierte Vorstellung. Lohausen vermochte über weite Strecken nur zu reagieren, versuchte aber, im Mittelfeld die Räume eng zu machen und stand in der hintersten Reihe stabil. Von daher war mit der 1:0-Pausenführung längst nichts entschieden.