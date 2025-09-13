Wie der ASV Mettmann am Ende den SV Uedesheim knackt

Fünf Minuten nach Wiederbeginn wurde die nächste Markovic-Chance von Keeper Burak Gürpinar und einem Abwehrspieler gerade noch geblockt. Dann machte Justus Erkens die Vorentscheidung zur „Chefsache“. Nach erneuter Vorarbeit von Lüdtke markierte der aufgerückte Defensivmann das vorentscheidende 2:0 (78.). „Erst danach bekamen wir das Spiel besser in den Griff, weil beim Gegner, nur drei Tage nach dem Niederrheinpokalspiel gegen Büderich, mehr und mehr die Gegenwehr nachließ. Am Ende haben wir uns für den zuvor betriebenen Aufwand noch mit zwei Treffern belohnt. Aber das war heute nicht einfach, in Uedesheim werden noch ganz andere Teams Punkte lassen“, urteilte Kapitän Erkens.