Wie der ASV Mettmann am Ende den SV Uedesheim knackt

SV Uedesheim – ASV Mettmann 0:4 (0:1). Das musst du, selbst in der Bezirksliga, erst einmal so hinkriegen. Nach seiner Einwechselung noch nicht einmal 30 Sekunden auf dem Platz, erzielte Zugang Anas Kaddouri auf Zuspiel von Umut Demir das vorentscheidende 3:0 (81.) und damit sein erstes Saisontor für den ASV Mettmann. Später (86.) verwandelte Justin Lüdtke einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter zum Endstand.
Was sich am Ende des Tages als souverän herausgespielter Auswärtssieg darstellt, das war aus Mettmanner Sicht über 70 Minuten lang ein eher schwieriges Unterfangen. Selbst das schnelle 1:0 (7.) durch den dritten Saisontreffer von Toni Markovic, erneut nach Demirs Zuspiel, brachte keine Ruhe in die Aktionen der Gäste. Weil, ohnehin das aktuelle ASV-Dilemma, weitere Chancen nicht genutzt wurden. Andererseits trafen die Linksrheinischen durch Florian Hillenbrand den Querbalken (14.) und blieben zunächst ein Gegner auf Augenhöhe.
Trainer Sebastian Pichura im Rückblick: „Trotz der frühen Führung bekamen wir lange Zeit keine Spielkontrolle. Im Aufbau unterliefen uns zu viele Ballverluste. Da machten wir uns das Leben selbst schwer. Uedesheim hielt kämpferisch dagegen, blieb auch nach der Pause lange Zeit ein unangenehmer Gegner.“
Fünf Minuten nach Wiederbeginn wurde die nächste Markovic-Chance von Keeper Burak Gürpinar und einem Abwehrspieler gerade noch geblockt. Dann machte Justus Erkens die Vorentscheidung zur „Chefsache“. Nach erneuter Vorarbeit von Lüdtke markierte der aufgerückte Defensivmann das vorentscheidende 2:0 (78.). „Erst danach bekamen wir das Spiel besser in den Griff, weil beim Gegner, nur drei Tage nach dem Niederrheinpokalspiel gegen Büderich, mehr und mehr die Gegenwehr nachließ. Am Ende haben wir uns für den zuvor betriebenen Aufwand noch mit zwei Treffern belohnt. Aber das war heute nicht einfach, in Uedesheim werden noch ganz andere Teams Punkte lassen“, urteilte Kapitän Erkens.