So meldete der Landesliga-Neuling am Wochenende Zugang Nummer elf. Takamasa Kaneko vervollständigt das Japan-Trio. Der 20-jährige Abwehrspieler kommt von Landesligaabsteiger BG Überruhr, unterzeichnete am Samstag sein Arbeitspapier und stand beim 3:0-Sieg gegen den TSV Eller tags darauf bereits in der Startelf und überzeugte gleich mit einer souveränen Vorstellung. Bereits zuvor fix war die Rückkehr des ehemaligen Jugend-Torhüters Mika Mrstik (22) von Blau-Gelb Überruhr als zweiten Mann neben Stammkeeper Marvin Oberhoff. Lukas Trier (23) vom Cronenberger SC, dort schon in der Oberliga am Ball, ist für die Defensive eingeplant. Im offensiven Mittelfeld und im Angriff sollen der ebenfalls oberliga-erfahrene Stefan Okkert (20, TVD Velbert), Jacob Sami Jawad (24, SC Velbert), Niklas Schiller (20, TVD Velbert), Daniel Ivezic (22, VfB 03 Hilden II), Dominik Schäfer (28, Cronenberger SC) und Stephensunny Chukwudi (23, VfB Schwelm) Akzente setzen. Alles fußballerisch gut ausgebildete Talente. Wobei dem routinierten Schäfer mit seiner körperlichen Präsenz und Torgefährlichkeit direkt eine führende Rolle im Kader zugetraut wird.