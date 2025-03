Der 1. FC Wülfrath ist die Tabellenspitze erstmal wieder los. – Foto: spieltag.fotografie

Wie der 1. FC Wülfrath die Tabellenspitze abgab Mit dem Sprung auf Rang eins in der Bezirksliga-Gruppe 2 wächst das Selbstbewusstsein. Eine Woche später und dem mageren 2:2 im Heimspiel gegen den SV Burgaltendorf schieben die Wülfrather erst mal Frust. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 FC Wülfrath Burgaltend.

1. FC Wülfrath – SV Burgaltendorf 2:2 (1:0). Nach nur einer Woche sind die Wülfrather die Tabellenführung in der Bezirksliga, Gruppe 2, auch schon wieder los. Weil Solingen 03 mit Ach und Krach 5:3 in Wermelskirchen gewann. Im Lhoist- Sportpark stellte sich so mancher FCW-Fan hinterher die Frage, ob das nach insgesamt 95 Spielminuten nun ein Punktgewinn war. Oder doch eher das Abschenken von zwei wertvollen Zählern im Aufstiegskampf?

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath FC Wülfrath SV Burgaltendorf Burgaltend. 2 2 Abpfiff Die Einheimischen starteten engagiert. Bereits nach vier Minuten die Führung durch den am zweiten Pfosten freistehenden „Saki“ Xiros im Anschluss an den Eckstoß von Kapitän Florian Schikowski und der Weiterleitung von Ahmad Jafari. Wülfrath anschließend spielbestimmend, aber im Aufbau oft fehlerhaft. Burgaltendorf dagegen tat kaum etwas fürs Spiel, versuchte defensiv Beton anzurühren. Die Rechnung ging bis zur Pause auf, weil der aufgerückte Arman Corovic nach der Rechtsflanke von Schikowski mit seinem Kopfball das Tor verfehlte (31.) und drei Minuten darauf der allein aufs gegnerische Tor zu stürmende Fabian Helmes am Essener Keeper Jonas Altenkamp scheiterte.

Trügerische Pausenführung Die knappe Pausenführung jedenfalls war trügerisch – trotz der optischen Vorteile. Wülfrath wollte deshalb nach Wiederbeginn möglichst früh nachlegen, doch Giuseppe Raudino verfehlte auf Zuspiel von Schikowski aus halblinker Position knapp das Tor (47.). Gut, der FCW war präsent, aber es fehlte im letzten Drittel an Durchschlagskraft. Wie bei Xiros, der aus spitzem Winkel in Torsteher Altenkamp seinen Meister fand (58.).