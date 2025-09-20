Wie der 1. FC Wülfrath den Favoriten Union Nettetal ärgern will

SC Union Nettetal – 1. FC Wülfrath. Die 1:4-Niederlage des Oberliga-Absteigers in Bergisch Born spielt dem Tabellensechszehnten Wülfrath nicht unbedingt in die Karten. Im heimischen Christian-Rötzel-Stadion wird sich das Team von Trainer Kemal Kuc am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) mit Sicherheit für die erste Saisonpleite rehabilitieren wollen.

Vier Tage nach der 1:2-Niederlage (nach Verlängerung) vor über 1600 Zuschauern im Niederrheinpokal gegen Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg, ging der SCU in Born standesgemäß in Führung. Durch Branimir Galic, der im fünften Spiel seinen siebten Treffer markierte. Hinten raus musste der gestürzte Klassenprimus wohl dem Kraftaufwand im Pokal Tribut zollen. Binnen 14, 15 Minuten drehten die Oberbergischen den Spieß mit drei Toren in Serie herum. Was erwartet die Kalkstädter nun in Nettetal? Einfach gesagt ein Gegner, der vergangene Spielzeit noch zwei Ligen höher unterwegs war. Und der am liebsten auf direktem Weg dahin zurück will, wo er sieben Saisons (!) langohne Unterbrechung aufgelaufen ist. „Die Niederlage letzten Sonntag war für Nettetal sicher ein Dämpfer. Mal sehen, wie sie damit umgehen. Ob sie Born, nach dem tollen Pokalfight gegen Duisburg, unterschätzt haben oder ob es nach solch einem sportlichen Highlight zu einem Spannungsabfall kam, darüber kann allenfalls spekuliert werden“, sagt Thomas Cyrys. Der 35-jährige Co-Trainer leitete in dieser Woche gemeinsam mit Torwarttrainer Sebastian Herweg für den beruflich verhinderten „Chef“ Joscha Weber die Übungseinheiten.

„Für uns ist das eine spannende Herausforderung. Wir gehen davon aus, dass der Gegner etwas gutmachen will. Deshalb rechnen wir auch nicht damit, dass die uns auf die leichte Schulter nehmen. Auch bei der Union weiß man, dass wir eine Menge individueller Qualität im Kader haben und keineswegs über 150 Kilometer unterwegs sind, um als Underdog mal eben die Punkte abzuliefern“, umschreibt der Übungsleiter die Ausgangsposition. Zuletzt beim 2:2 gegen Remscheid sah der ehemalige Landes- und Bezirksligaspieler (unter anderem Wülfrath, ASV Mettmann, SV Hilden-Nord) viele positive Ansätze.

„Die vor dem Spiel eingeforderten Basics, das setzte die Mannschaft gut um. Mentalität und Leidenschaft, daran fehlte es nicht. Das vorrangige Ziel bleibt, endlich rauszukommen aus dem Tabellenkeller. Die Jungs müssen sich darauf besinnen, wie sie beim 2:0-Sieg in Kapellen aufgetreten sind. Da haben alle Leidenschaft und Überzeugung bewiesen und darauf gebrannt, die drei Punkte mitzunehmen“, weiß Cyrys natürlich, wo die Hebel anzusetzen sind. Und der Coach überlässt nichts dem Zufall, schaute sich noch zweimal das „Video“ des Remscheid-Spiels an: „Da hatten wir gegen einen wirklich starken Gegner schon viel mehr Struktur in unseren Aktionen als noch gegen TuRU. Fanden oft die richtige Antwort auf das frühe Gegenpressing der Remscheider.“ Der Co-Trainer plant wieder mit Beppo Raudino, der nach abgeklungenen Knieproblemen immer dichter an die Startelf herangerückt ist.

Auch Michael Massenberg, der 1. Vorsitzende des FCW, attestierte dem Team gegen Remscheid eine Steigerung: „Unsere Mannschaft trat von Beginn an sehr couragiert auf, alle haben sich reingehängt. So müssen die Jungs auch in Nettetal auftreten. Müssen dabei klar im Kopf sein und dieses Leistungsniveau über 90 Minuten abrufen. Wobei, Luft nach oben gibt es natürlich immer.“