Wie das Sammelalbum den DJK VfL Billerbeck zusammengeschweißt hat Vor einem Jahr verwandelte sich der DJK VfL Billerbeck in eine echte Sticker-Community: Plötzlich waren nicht mehr nur internationale Stars wie Messi oder Ronaldo begehrte Sammelobjekte – sondern die eigenen Teamkollegen, Trainerinnen und Vereinshelden. Das Stickeralbum, umgesetzt mit dem Berliner Unternehmen Stickerstars und ermöglicht durch EDEKA Liane Neuhäuser, wurde zu einem echten Höhepunkt im Vereinsleben – mit anhaltender Wirkung.

„Die Intention des Projekts war es, die Kinder stärker mit dem Verein zu identifizieren und die Gemeinschaft zu stärken“, erzählt Jugendleiter Kai Wiens rückblickend. Und das ist mehr als gelungen: Über Wochen hinweg wurde gesammelt, geklebt und getauscht, was das Zeug hielt. Der Supermarkt erlebte Szenen, die man sonst eher in der Vorweihnachtszeit kennt. „Der Markt hatte alle Kassen geöffnet – das gibt es sonst nur an Weihnachten“, erinnert sich Wiens.

Auch das Verhalten der Kinder veränderte sich in dieser Zeit. „Es wurde nicht wie sonst auf dem Handy gespielt“, so Wiens. Stattdessen traf man sich schon vor dem Training – mit Alben unterm Arm und Stickerstapeln in der Hand. „Kinder trafen sich schon eine halbe Stunde vor dem Training und brachten ihre Stickeralben mit.“ Der Effekt: mehr Miteinander, mehr Austausch, mehr Vereinsgefühl. „Die Kinder tauschten sich mehr untereinander aus“, sagt Wiens. Einfache, analoge Begegnungen – selten so wertvoll wie heute.





Eine Idee mit Langzeitwirkung