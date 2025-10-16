Wie Chelsea den Bus geparkt: Türkenfeld entführt drei Punkte aus Aich

Mit einer überraschenden 0:1 (0:0)-Niederlage musste sich der Bezirksliga-Absteiger FC Aich gegen den Aufsteiger TSV Türkenfeld abfinden.

Aich – Man habe zwar viel Ballbesitz gehabt, sei aber nach vorne einfach zu ideenlos gewesen, berichtete FCA-Trainer Marcel Aue. „Türkenfeld stand kompakt mit einer Fünferkette hinten drin“, so Aue. Seine Mannschaft fand kein probates Mittel, um diesen Abwehrriegel zu knacken. „Die parkten wie seinerzeit der FC Chelsea im Champignons-League-Finale gegen Bayern ihren Bus im eigenen Strafraum“, sagte Aue.

Und in den zweiten 45 Minuten stand Türkenfeld sogar noch defensiver ausgerichtet und tiefer. „Da haben wir uns noch schwerer getan“, so Aue und musste feststellen, dass Ballbesitz allein keine Tore bringt. „Diese Art Fußball zu spielen, ist nicht meine Welt, wenn sich alle im eigenen Sechzehner versammeln und kaum den Versuch machen, nach vorne zu spiele.“

Aber zumindest ein Remis sollte dann für die Aicher herausspringen. Doch in der 89. Minute gelang den Türkenfeld mit einem Lucky Punch sogar noch der Siegtreffer. Felix Wimmer zog in Richtung Aicher Kasten ab und Daniel Albertshofer fälschte den Ball so unglücklich ab, dass er hinter Aichs Schlussmann Quirin Milde im Tor einschlug.

„Aich hatte mehr Ballbesitz“, gab auch Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt nach dem umkämpften Spiel zu, in dem der FCA zumindest im ersten Durchgang auch ein Chancenplus verzeichnete. Aber Daniel Pittrich, AH-Torwart des TSV, bewahrte Türkenfeld vor einem Rückstand. Großes Lob spendete Reinhardt seiner Viererkette, die bravourös kämpfte. Für den Aufsteiger war es letztlich ein wichtiger Auswärtsdreier, der die Mannschaft auf den neunten Tabellenplatz beförderte. (Dieter Metzler)