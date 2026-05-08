 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Wie Caldern Sonntag Meister werden kann

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A: Der TSV Caldern kann bereits am Sonntag Meister werden. Spannend wird der Abstiegskampf zwischen Obere Lahn und Breidenstein +++

von Redaktion · Heute, 19:36 Uhr · 0 Leser
Trainer Samet Sakarya und der TSV Caldern können sich Sonntag in Weipoltshausen krönen. © Jens Schmidt
Trainer Samet Sakarya und der TSV Caldern können sich Sonntag in Weipoltshausen krönen. © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Am Sonntag könnte der TSV Caldern als Gast der SG Versbachtal vorzeitig Meister werden. Dafür müsste aber die SG Hörlen/Lixfeld dem FSV Buchenau um 15 Uhr ein Bein stellen. Am Tabellenende kämpfen Obere Lahn und Breidenstein in Kombach ums sportliche Überleben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.