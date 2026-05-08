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Ligavorschau
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Wie Caldern Sonntag Meister werden kann
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A: Der TSV Caldern kann bereits am Sonntag Meister werden. Spannend wird der Abstiegskampf zwischen Obere Lahn und Breidenstein +++
Marburg-Biedenkopf. Am Sonntag könnte der TSV Caldern als Gast der SG Versbachtal vorzeitig Meister werden. Dafür müsste aber die SG Hörlen/Lixfeld dem FSV Buchenau um 15 Uhr ein Bein stellen. Am Tabellenende kämpfen Obere Lahn und Breidenstein in Kombach ums sportliche Überleben.