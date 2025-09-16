 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Eugen Polanski ist jetzt für die Bundesliga-Mannschaft der Borussia verantwortlich.
Foto: Jochen Classen

Wie Borussia in der U23 die Polanski-Lücke füllt

Das 2:4 gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke war vorerst Eugen Polanskis letztes Spiel als U23-Trainer von Borussia Mönchengladbach. Aufgrund seiner Beförderung musste der Verein im Unterbau schnell eine Lösung finden – die U23 ist am Mittwoch schon wieder gefordert.

Eine interne Lösung nach einem Trainerwechsel zieht andere Konsequenzen nach sich als eine externe. Borussia Mönchengladbach hat Eugen Polanski „bis auf Weiteres“ zum Chefcoach der Profimannschaft ernannt, seit 2022 hatte der 39-Jährige die U23 trainiert. Polanskis Nachfolge regelt der Verein übergangsweise ohne großes Stühlerücken.

Nach Informationen unserer Redaktion übernimmt vorerst Sascha Eickel, der sportliche Leiter der U19 und U23. Der 50-Jährige ist seit 2019 im Verein, arbeitete zuvor bei Eintracht Braunschweig, Borussia Dortmund und beim SC Paderborn im Jugendbereich. In Gladbach trainierte Eickel die U19 und die U17, bis er 2023 zum sportlichen Leiter befördert wurde.

Genau eine Trainingseinheit bleibt ihm mit der Regionalligamannschaft – schon am Mittwoch steht um 14 Uhr das kleine Derby bei der U21 des 1. FC Köln an. Am Samstag, ebenfalls um 14 Uhr, ist der SC Wiedenbrück im Grenzlandstadion zu Gast. Gladbach ist nach sieben Spielen Fünfter mit 14 Punkten.

Als Borussia vor fast genau zehn Jahren André Schubert zum Interimstrainer des Bundesligateams machte, fielen die Umbaumaßnahmen größer aus: Arie van Lent, bis dahin U19-Coach, übernahm die U23 und blieb es bis 2020. U17-Trainer Thomas Flath wechselte hoch in die U19, sein Assistent Alexander Ende war fortan für die U17 verantwortlich.

Da Schubert so viel Erfolg hatte, dass Borussia ihn nach acht Wochen zum Chefcoach ernannte, hatten die anderen Entscheidungen, alle ausgelöst vom Rücktritt Lucien Favres, ebenfalls Bestand. Nun will der Klub offenbar erst abwarten, wie es mit Polanski bei den Profis läuft, bevor großflächiger umstrukturiert werden könnte.

Nach Informationen unserer Redaktion verlässt mit Seoane auch sein langjähriger Assistent Patrick Schnarwiler den Verein, während Guido Streichsbier und Oliver Neuville bleiben. Beide arbeiten auch schon länger mit Polanski zusammen.

