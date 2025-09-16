Wie Borussia in der U23 die Polanski-Lücke füllt

Da Schubert so viel Erfolg hatte, dass Borussia ihn nach acht Wochen zum Chefcoach ernannte, hatten die anderen Entscheidungen, alle ausgelöst vom Rücktritt Lucien Favres, ebenfalls Bestand. Nun will der Klub offenbar erst abwarten, wie es mit Polanski bei den Profis läuft, bevor großflächiger umstrukturiert werden könnte.

Nach Informationen unserer Redaktion verlässt mit Seoane auch sein langjähriger Assistent Patrick Schnarwiler den Verein, während Guido Streichsbier und Oliver Neuville bleiben. Beide arbeiten auch schon länger mit Polanski zusammen.