Wie Boisheim die Abstiegssaison aufarbeitet

Der TSV Boisheim hat die Weichen für die Saison 2025/26 gestellt. Im vergangenen Jahr feierte der Verein den historischen Doppelaufstieg mit beiden Mannschaften in die Kreisliga A und B. Doch der Aufschwung hielt nicht lange: Chancenlos stieg die Mannschaft direkt wieder aus der A-Liga ab, auf eine zweite Mannschaft wird künftig aufgrund der großen Abmeldewelle von über 30 Spielern komplett verzichtet. Sawwas Panagiotidis verließ als Trainer ebenfalls den Verein.

Ab sofort fungieren Jan Ballis und Daniel Schrörs als gleichberechtigtes Trainerteam in der Kreisliga A. Auf der Jahreshauptversammlung im Mai wurde der Vorstand zuvor radikal verjüngt und eine neue Ausrichtung eingeschlagen. Denn zukünftig soll wieder mehr Wert auf Kameradschaft und Zusammengehörigkeit gelegt werden. Etwaige Aufwandsentschädigungen wie in der zurückliegenden Saison wird es demnach nicht mehr geben.

Mit Torwart Lukas Stöcker und dem routinierten Christopher Feldges kann man derweil zwei Rückkehrer im TSV-Trikot begrüßen. Ebenfalls neu im Team ist Phil Eickes, der nach einer längeren Verletzungspause nun wieder angreifen möchte. Er aktivierte gleich seinen kompletten Freundeskreis und lotste einige Spieler nach Boisheim. Zudem zogen einige Akteure ihre Abmeldung zurück und wechseln nicht wie ursprünglich angedacht zum TSF Bracht II. Mit 25 Spielern startet man nun am kommenden Sonntag ab 13 Uhr in die Vorbereitung.

„Der Verein wird jetzt mehr auf Vereinstreue, Kontinuität und Vereinsleben setzten. So wird das Vereinsheim komplett saniert und umgebaut und bekommt ab September einen neuen Vereinswirt. Es geht also wieder aufwärts beim TSV Boisheim“, sagt der Geschäftsführer Stefan van Kessel.

„Wir wollen wieder zurück zu einem TSV Boisheim, der gern gesehen wird auf anderen Plätzen. Wir wollen ohne Druck die nächste Saison angehen und den Spaß wieder in den Vordergrund stellen. Ich bin mir sicher, dass wir gleichzeitig auch einen guten Fußball spielen werden“, sagt der neue Trainer Jan Ballis, der gleichzeitig auch die Position des Sportlichen Leiters innehat.

Gleichzeitig wirft der Geschäftsführer van Kessel aber einen Blick zurück und erklärt, warum dieser Neuaufbau überhaupt nötig ist: „Nach dem finalen Abstieg aus der Kreisliga A mussten wir uns erst einmal sortieren. Die Saison verlief leider nicht nach Plan und schon gar nicht nach unseren Vorstellungen.“ Nachdem die Mannschaft mit einigen Siegen in die Saison gestartet war, wurden durch Verletzungen von wichtigen Spielern wie Lars Bonsels, Marco Fortas und Jan Ballis die personellen Probleme im Kader immer größer.

Stefan van Kessel: Hätten uns früher von Klaus Ernst trennen müssen

„Gegen Ende des Jahres 2024 kamen einige Führungsspieler auf den Vorstand zu und verlangten die sofortige Trennung von Klaus Ernst, da er nicht mehr die nötigen Impulse setze und das Training ausschließlich auf Kondition ausgelegt sei“, so van Kessel, der anfügt: „In den ersten beiden Jahren in der Kreisliga B reichten Kondition und Motivation vollkommen aus. Das sind genau die Stärken von Klaus.“ Van Kessel räumt ein, dass es ein Fehler des Vorstands war, nach dem Aufstieg an Ernst festzuhalten. „Wir haben ihn geholt, um aufzusteigen. Es war aber vereinbart, dass er nach dem Aufstieg ein neues Projekt angeht. Wir als Vorstand haben ihn überredet, das erste Jahr Kreisliga A noch zu machen. Das war der große Fehler und den haben wir uns ganz alleine zuzuschreiben“, sagt van Kessel.

Zur Winterpause verpflichtete man dann Sawwas Panagiotidis als neuen Trainer für die erste Mannschaft. „Er siebte einige Quertreiber aus, auch wenn dies zu Lasten der Produktivität geht. Für ihn ging es darum, nachhaltig zu arbeiten“, sagt van Kessel, der die gute Trainingsarbeit unter Panagiotidis hervorhebt.

Doch Panagiotidis konnte den Bock nicht mehr umstoßen. Viele Spiele verlor man nur denkbar knapp, auch weil man weitere Verletzte zu beklagen hatte. Doch mit Panagiotidis geht es zukünftig nicht mehr weiter in Boisheim. „In einem Gespräch mit Sawwas waren wir uns schnell einig, dass der neue Weg mit vielen Eigengewächsen und Urgesteinen für den TSV Boisheim wahrscheinlich der richtige ist. Da Sawwas auch ein Angebot eines Oberliga-Vereins vorlag, war der Rest relativ schnell geklärt“, sagt van Kessel. Panagiotidis trainiert künftig den Mittelrheinligisten Teutonia Weiden.