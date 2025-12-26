„Wie bei Ice-Bucket-Challenge“: Gautinger SC startet mit AKB Aktion zu Stammzellen-Typisierung

Die Stiftung AKB und der Gautinger SC starten eine Social-Media-Challenge unter Sportvereinen zur Stammzellen-Typisierung. Die ersten Nominierten stehen fest.

Es dauert nur wenige Sekunden: Ein kurzer Speichelabstrich, dann ist es geschafft. Wer sich als potenzieller Stammzellenspender registrieren will, muss dafür nicht viel Zeit einplanen. Die kleine Aktion kann jedoch Großes bewirken. Denn wer sich typisieren lässt, ist Teil der weltweiten Spenderdatenbank und kann damit Leukämiepatienten das Leben retten.

AKB wirbt: „Das wertvollste Geschenk der Welt: Stammzellen spenden!“

Dafür wirbt seit Jahren die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) mit Sitz in Gauting. „Das wertvollste Geschenk der Welt: Stammzellen spenden!“, heißt es auf ihrer Homepage. Ein nicht nur zur Weihnachtszeit passendes Motto.

Nun hat die AKB eine bayernweite Aktion mit Sportvereinen gestartet. Den Auftakt zu „Verein(t)gegenLeukämie“ hat die Fußballabteilung des Gautinger SC gemacht. Das Prinzip ist einfach: Vereine typisieren mindestens drei neue potenzielle Stammzellspender, posten ein kurzes Video dazu auf Social Media und nominieren drei weitere Vereine. Diese tun dasselbe, nominieren wiederum drei andere Vereine, und so weiter.

„Verein(t)gegenLeukämie“: Gautinger SC nominiert TSV Gilching, TSV Pentenried und TV Stockdorf

So soll eine große Welle mit möglichst vielen potenziellen Spendern ins Rollen kommen. Den Anfang machten mehrere Gautinger Fußballer – und nominierten als Nächste auf der Liste die Vereine TSV Gilching-Argelsried, TSV Pentenried und TV Stockdorf.

„Es ist so ähnlich wie damals bei der ,Ice-Bucket-Challenge‘“, erklärt Julian Feser, Mannschaftskapitän und zweiter Abteilungsleiter des GSC. Bei der damaligen Aktion, die mehr als zehn Jahre her ist, schütteten sich zahlreiche Menschen, unter ihnen auch viele Prominente, einen Eimer mit eiskaltem Wasser über den Kopf, um auf die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam zu machen und Spenden für deren Erforschung und Bekämpfung zu sammeln.

Ehrenregel der Typisierung-Challenge: Wer scheitert, zahlt Brotzeit und Bier

Auch bei der AKB-Aktion wird ein wichtiges Thema mit Spaß und Lebensfreude verknüpft. Denn wer es nicht schafft, mindestens drei potenzielle Stammzellenspender zusammenzubekommen, schuldet dem nominierenden Verein eine Brotzeit inklusive Kaltgetränken. So lautet zumindest die Ehrenregel. Zudem sind alle Vereine, die mitmachen, bei der Verlosung für ein Vereinsfest mit Hüpfburg, Food Truck und Getränken dabei.

Feser selbst hat sich bereits vor Jahren typisieren lassen. „Nur etwa ein Prozent spendet später tatsächlich Stammzellen. Deshalb zählt jede Registrierung“, sagt der 33-Jährige. Bei drei Gautinger Fußballern – Sebastian Lebek, Simon Hennen und Lukas Höchstetter – folgte auf die Typisierung später auch tatsächlich eine Stammzellenspende. „Die Typisierungsaktion ist für uns mehr als eine Challenge. Sie ist eine Chance, Leben zu retten“, sagt Lebek, über dessen Spende der Merkur Ende 2019 berichtete.

AKB-Challenge: Gautinger Spender berichten und motivieren zum Mitmachen

Auch Lukas Höchstetter erzählt von seiner Erfahrung: „Ich bin froh, dass ich’s gemacht habe – auch wenn ich danach erst mal platt war. Die Spende selbst war entspannt: Film schauen, fertig.“ Seine Mutter, AKB-Botschafterin Alexandra Höchstetter, berichtet: „Ich war dreifache Mutter, als ich gespendet habe – und es hat mich tief bewegt. Dass mein Sohn 13 Jahre später ebenfalls gespendet hat, macht mich stolz.“

Wichtig: Als Spender kommen alle gesunden Menschen zwischen 18 und 61 Jahre infrage. Solche finden sich nicht nur in Sportvereinen. Die Aktion soll auch dazu beitragen, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, damit sich mehr Menschen typisieren lassen. Denn damit können sie anderen das wertvollste Geschenk überhaupt machen – das Leben.

Weitere Informationen zur Aktion „Verein(t)gegenLeukämie“ gibt es im Internet auf der Homepage der AKB. Das Auftaktvideo des Gautinger SC mit dem zugehörigen Hashtag #vereintgegenleukaemie findet sich auf dem Instagram-Kanal der Fußballer des Gautinger SC. te