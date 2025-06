"Wie bei den drei Musketieren: Einer für alle und alle für einen"

Es war ein langer Weg, doch am Ende wurde der SKV Eglosheim für seinen unermüdlichen Einsatz belohnt: Als Vizemeister der Kreisliga B1 Enz/Murr hat das Team von Trainer Kalu James Okenwa über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft. Ein Moment voller Emotionen – und das Ende einer Zeit voller Geduld, Rückschläge und unbeirrbarem Willen.

Grenzenloser Jubel nach dem letzten Spiel

„Wir haben den Aufstieg ausgiebig gefeiert! Es war ein unglaubliches Gefühl, gemeinsam mit den Fans und Freunden diesen Moment zu erleben“, berichtet Kalu James Okenwagegenüber FuPa. Nach dem entscheidenden Erfolg hielt es niemanden mehr zurück – die Erleichterung über das lang ersehnte Ziel entlud sich in ausgelassener Freude.

Drei Jahre Anlauf – jetzt ist der Bann gebrochen

„Ja“, sagt Okenwa entschieden auf die Frage, ob er mit dem Aufstieg gerechnet habe. Und seine Antwort steckt voller Rückblick und Emotion: „Da wir zwei Mal hintereinander nur Zweiter geworden sind. Im ersten Jahr haben wir leider das Relegationsspiel nicht erfolgreich beenden können und im zweiten Jahr gab es keine Relegationsspiele.“ Doch der SKV blieb hartnäckig – und das zahlte sich aus: „Mit harter Arbeit und positiver Einstellung haben wir es nun erreicht und haben den Aufstieg in die Kreisliga A fest gemacht. Wir haben uns nach drei Jahren der Durststrecke belohnt.“

Zusammenhalt als Schlüssel zum Erfolg

Für Okenwa gibt es keinen Zweifel daran, was den Unterschied ausmachte: „Die Teamchemie und der Zusammenhalt waren entscheidend. Wir haben hart gearbeitet und uns gegenseitig unterstützt, was sich in den entscheidenden Spielen ausgezahlt hat.“

Flexibilität und ein Musketier-Geist

Auch die mannschaftliche Struktur ist ein Pluspunkt: „Unsere größte Stärke ist die Vielseitigkeit. Wir haben Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich gegenseitig ergänzen.“ Hinzu kommt ein außergewöhnliches Miteinander: „Außerdem ist unser Teamgeist außergewöhnlich stark. Wie bei den drei Musketieren: Einer für alle und alle für einen“

Meer in Sicht: Die verdiente Abschlussfahrt

Die Belohnung für die geschaffte Mission ist nicht nur der Aufstieg, sondern auch eine gemeinsame Auszeit: „Wir planen eine Abschlussfahrt! Wahrscheinlich werden wir ans Meer fahren, um uns nach der intensiven Saison zu entspannen und den Zusammenhalt weiter zu stärken.“

Kaderplanung läuft – Veränderungen möglich

Auch wenn es noch keine offiziellen Meldungen gibt, ist im Hintergrund bereits einiges in Bewegung: „Die Planungen laufen bereits. Wir haben einige vielversprechende Talente im Blick, und es könnte auch der eine oder andere Abgang anstehen, aber noch ist nichts offiziell.“

Realistische Ziele mit Entwicklungspotenzial

Trotz aller Euphorie bleibt der Trainer auf dem Boden: „Das Ziel für die kommende Saison ist es, uns weiterzuentwickeln und eine stabile Leistung zu zeigen. Ein Platz im oberen Tabellendrittel wäre großartig, aber Klassenerhalt ist A und O!“ Mit dieser Haltung und dem Rückhalt eines gewachsenen Teams könnte dem SKV Eglosheim auch in der Kreisliga A eine erfolgreiche Zeit bevorstehen.