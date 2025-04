Wie Beecks künftiger Kader Konturen annimmt

Vor kurzem hat der FC Wegberg-Beeck wichtige personelle Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Zunächst gab der Verein die Rückkehr von Friedel Henßen als Sportlicher Leiter bekannt. Damit kehrt der 53-Jährige, zurzeit noch Coach des Bezirksligisten Grün-Weiß Welldorf/Güsten, nach nur einem Jahr zum FC zurück – in seiner alten Funktion.

Nach dem lockeren 4:0 im vergangenen Heimspiel gegen Endenich verkündete Stadionsprecher Romulus Timar im Anschluss an die Pressekonferenz dann die Verlängerung mit Beecks komplettem Trainerteam – an der Spitze Chefcoach Mike Schmalenberg, dazu Co-Trainer Edin Durakovic und Torwarttrainer Dirk Meier. Noch im Stadionzelt verlängerte Beecks Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers per Handschlag dann auch noch mit Physiotherapeut Kohei Kukuchi. Wenn das nun auch noch die Betreuer tun, wäre Beecks Betreuerstab komplett.

Schmalenberg, Henßen und Tellers basteln nun gemeinsam am künftigen Kader. „Den Großteil der Mannschaft wollen wir halten“, erklärt Tellers – einen erneut großen Umbruch wie im Vorjahr nach dem vierten Regionalligaabstieg wird es diesmal also mit Sicherheit nicht geben. Erste Ansprechpartner für eine Verlängerung dürften nun Topspieler wie Kapitän Yannik Leersmacher, Marc Kleefisch, Justin Hoffmanns und Youngster Leo Mirgartz sein.

Zu den Führungsspielern zählt trotz seiner erst 23 Jahre grundsätzlich sicherlich auch Merlin Schlosser. Beecks Sechser laboriert nun aber schon lange an einem Bandscheibenvorfall – bei ihm dürfte der Verein erst einmal den weiteren Heilungsverlauf abwarten.

Wenn der FC bereits im Herbst die Personalplanungen hätte vorantreiben müssen, dann wären vermutlich drei Akteure durchs Sieb geflutscht: Niklas Fensky, Pablo Ramm und Francisco San José. Alle drei kamen bis in den November hinein im Grunde nicht über den Status eines Einwechselspielers hinaus.

Lediglich bei Ramm, im Sommer von Landesligist SC Kapellen-Erft gekommen und wegen eines Teilrisses eines Syndesmosebands erst einmal sieben Wochen außer Gefecht, konnte das mit einer schweren Verletzung und damit verbundenen längeren Zwangspause erklärt werden. Einige fragten sich im Laufe der Hinrunde aber schon, wie der 24-Jährige in der vergangenen Saison 31 Tore und 17 Assists in der Landesliga verbuchen konnte – und damit nur eine Klasse unter der Mittelrheinliga. Doch bei Ramm bestätigte sich eben mal wieder die Faustregel, dass ein Spieler genauso lange wieder braucht, die 100-prozentige Fitness zu erreichen, wie er vorher verletzt war. Jetzt ist Ramm da – und beim 4:0 gegen Endenich platzte bei ihm persönlich der Knoten: Er erzielte gleich drei Tore.

Zu einer echten Alternative auf der rechten Seite ist in der Rückrunde San José geworden. Der hat in den bislang sechs Partiennicht nur drei wichtige Tore erzielt, sondern tritt auch als Vorbereiter massiv in Erscheinung. Gegen Endenich verdiente sich der 22-Jährige zwei Assists, beeindruckt zudem mit brauchbaren Ecken.

Und da ist Eigengewächs und Heimkehrer Fensky. Der brauchte nach seinen Wanderjahren mit wenig glücklichen Stationen beim Wuppertaler SV und SV Lippstadt fast zwei Jahre, bis er sich so richtig ins Beecker Team gespielt hatte. Die Chance, die sich dem 22-Jährigen dann durch die Langzeitausfälle von Leersmacher und Schlosser auf der Sechs und Acht bot, hat er seit Herbst genutzt. „Niklas war für mich gegen Endenich der beste Mann auf dem Platz, war überall zu finden“, lobte Tellers.

Viel Weitblick gefordert

Der äußert sich auch grundsätzlich zur Kaderplanung: „Den Kader müssen wir diesmal mit besonders viel Verstand und Weitblick zusammenstellen – das wird nicht leicht.“ Die relevanten Leitfragen dürften dabei sein: Welchem der vielen jungen Spieler trauen wir noch welche Entwicklung zu? Bei wem sehen wir diese eher schon ausgereizt? Und wem trauen wir noch einen gehörigen Sprung zu? Neben dem erwähnten Trio gilt dieses Fragenraster sicherlich auch für Torwart Justin Strauch, Alessio Tafa, Vinzent Zingel und Paul Gelber, der an sein absolutes Oktober-Hoch bislang nicht mehr so recht anknüpfen konnte.

Eher unwahrscheinlich erscheint eine Verlängerung mit Maurice Heinrichs. Der ist zweifellos ein guter Typ und sorgt in der Kabine auch für positive Stimmung, hinkt aber einfach von seiner individuellen Klasse den anderen ein wenig hinterher. Und Adrijan Behrami, von seiner Einstellung her ebenfalls tadellos, ist einfach der große Pechvogel, ist seit seinem vor knapp zwei Jahren erlittenen Kreuzbandriss nicht mehr so recht herangekommen, wird immer wieder von weiteren Verletzungen zurückgeworfen – bislang zumindest.

Und dann sind da noch die Akteure aus der eigenen Jugend: Lenny Mühlen, den ein Kreuzbandriss die komplette Hinrunde gekostet hatte, Maurits Kerkman und Torhüter Tim Seidenfaden. Dazu kommen die Noch-A-Jugendlichen Hauke Winkens und Torhüter Silver van der Ark, die bereits bei den Senioren ständig mittrainieren.

Dazu wird nun natürlich die Suche nach externen neuen Spielern forciert. Schmalenberg hat da schon einige auf dem Zettel. Doch solange seine eigene Zukunft nicht geklärt war, konnte er da zwangsläufig noch nicht so richtig loslegen – das ist nun anders.

Mit welcher Sollstärke Beeck die Sommervorbereitung aufnehmen will, erläutert Tellers: „Bis dahin wollen wir 20 Feldspieler und drei Torhüter haben. Und dann schauen wir, wer bis Ende August noch so alles vom Lkw fällt.“