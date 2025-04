Wie Beeck mit der Kings League umgeht

Nach Baller League und Icon League ist vor zweieinhalb Wochen in Köln ein drittes Hallenformat in Deutschland angelaufen: die Kings League. Die war 2022 in Spanien unter anderem von Weltmeister Gerard Piqué gegründet worden und ist seitdem in mehrere Länder exportiert worden – nun eben auch nach Deutschland.

Spieltermin Wochenende – das ist natürlich auch eine Kampfansage an den Amateurfußball. Beecks Akteure konnten da bislang aber aus einem einfachen Grund mitmischen: Der FC spielte zuletzt zweimal bereits am Freitag – und übers Osterwochenende war Beeck spielfrei. Von daher gab es an den ersten sechs Spieltagen keine Terminkollision. Am kommenden Wochenende, wenn in Köln-Ossendorf die beiden letzten Spieltage der Kings League anstehen, ist das aber anders: Da tritt Beeck am Sonntag beim VfL Vichttal an.

Auch bei dieser „Mutter“ der neuen Hallenformate wird klassischer Hallenfußball mit digitalem Entertainment kombiniert, es mischen zahlreiche Influencer mit und spezielle Regeln sollen das Spiel kurzweiliger machen. Acht Teams spielen mit – in einem davon mischen auch zwei Akteure des FC Wegberg-Beeck mit, die bei der letzten Auflage der Icon League dabei waren: Kapitän Yannik Leersmacher und Icon-League-Gewinner Timo Braun. Das Duo spielt im Team Vice Versa FC, das mit Weltmeister Mario Götze einen überaus prominenten Teamkapitän hat. Als Gastspieler einmal dabei war in diesem Team mit Luca Bini auch ein dritter Beecker. Und beim Team Futbolistas Locos FC ist mit Nico Czichi auch ein Akteur von Bezirksliga-Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven dabei.

Wegen der langen Spielzeit (40 Minuten) und vor allem auch angesichts der Tatsache, dass es wegen des enormen Preisgeldes mit der Aussicht auf die Finalrunde in Paris am kommenden Wochenende in Ossendorf ordentlich zur Sache gehen dürfte, wäre es aus Beecker Sicht nicht optimal, wenn Braun da am Samstag noch mitspielen würde. Bei Leersmacher sieht es ein bisschen anders aus – der Kapitän ist nach seinem Platzverweis in Bonn gesperrt. „Wir würden es in der Tat sehr ungern sehen, wenn am Samstag da einer unserer Akteure mitspielen würde“, bestätigt Beecks Coach Mike Schmalenberg.

Richtig knifflig dürfte es aber werden, wenn sich Vice Versa für die Endrunde in Paris qualifizieren sollte. Denn die soll über zwei Wochen in der ersten Juni-Hälfte gespielt werden – letzter Spieltag der Mittelrheinliga ist aber erst am 15. Juni. Während das aber noch Zukunftsmusik ist, bekräftigt Leersmacher eines schon mal vorab: „Auch wenn ich gesperrt bin, werde ich am Sonntag natürlich mit nach Vichttal kommen – das ist für mich als Kapitän eine Selbstverständlichkeit.“