Wie Bayers Frauen oben angreifen wollen

Mit der ersten Saison von Roberto Pätzold in Leverkusen konnten alle Beteiligten mehr als zufrieden sein. Nun einigten sich Verein und Trainer darauf, den ohnehin noch bis 2026 gültigen Vertrag vorzeitig um ein Jahr zu verlängern. Dafür gab es gute Argumente: Bayer Leverkusens Fußballerinnen legten unter Pätzolds Führung mit 43 Punkten, 13 Siegen und dem vierten Platz eine dreifache Rekordsaison hin. Bis zum vorletzten Spieltag kämpften die Rheinländerinnen sogar um die Champions League-Plätze.

Auf die Zusammenarbeit unter ehrgeiziger Zielsetzung freut sich auch der erfolgreiche Hauptübungsleiter. „Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl, weil mir viel Vertrauen und große Wertschätzung für meine Arbeit und meine Art und Weise als Trainer entgegengebracht werden. Die Perspektive im Klub ist spannend und herausfordernd“, kommentierte er seine Vertragsverlängerung.

„Das ist ein großartiger Erfolg. Das Team hat auch dank des klaren Spielkonzepts unsere Erwartungen übertroffen“, schwärmte Thomas Eichin, der auch für die Bayer-Frauen verantwortliche Direktor Lizenz beim Werksklub. Fast noch wichtiger aber ist: Die Mannschaft und die Spielerinnen haben sich in der nun beendeten Saison hervorragend entwickelt. „Daran wollen wir gemeinsam anknüpfen und den erfolgreichen Weg weiter gemeinsam gehen“, betont er.

Die Mischung macht's

Eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen war das Erfolgsrezept bei der Zusammenstellung des Kaders in jüngster Vergangenheit. Bei dessen Weiterentwicklung setzt der Verein nun auf Spielerinnen, die trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrung mitbringen. Stürmerin Vanessa Fudalla (23 Jahre, RB Leipzig) ist U23-Nationalspielerin und hat bereits nachgewiesen, dass sie in der 1. und der 2. Bundesliga weiß, wo das Tor steht. Sie hat sich, obwohl es ihr an Angeboten nicht mangelte, für ein Engagement bei Bayer entschieden.