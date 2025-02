Bayers Frauen haben eine Chance verpasst. – Foto: Pressefoto Eibner

Wie Bayer Leverkusen zwei Punkte verspielte Die Fußballerinnen aus Leverkusen kommen gegen die SGS Essen nicht über ein 1:1 hinaus und treffen nun im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SV Werder Bremen.

Manchmal fühlt sich eine Punkteteilung wie eine Niederlage an. Zweifellos in diese Kategorie gehörte das 1:1 (1:1) von Bayer Leverkusens Fußballerinnen gegen die SGS Essen. „Leider haben wir zwei Punkte verloren“, ärgerte sich Coach Roberto Pätzold. Trotz der statistischen Überlegenheit seiner Schützlinge – 13:4 Torschüsse, je 58 Prozent Ballbesitz und gewonnene Zweikämpfe – bezeichnete er das Resultat als „in der Summe leistungsgerecht“. Durch den eigenen Patzer verpasste Bayer die Chance, in der Tabelle wieder mit dem Dritten Wolfsburg gleichzuziehen, der ebenfalls an dem Spieltag patzte und sich ein 0:0 in Köln leistete.

Bei den Leverkusenerinnen haperte es sowohl an der Chancenverwertung als auch an der Genauigkeit bei der Vorbereitung von möglichen weiteren Abschlüssen. „Wir haben uns einige aussichtsreiche Situationen erspielt. Leider ist es uns nicht gelungen, diese mit dem letzten Pass in echte Torgefahr umzumünzen“, bemängelte Pätzold. Am nächsten dran an einem Führungstreffer waren seine Schützlinge in der 19. Minute, in der Nationaltorhüterin Sophia Winkler erst gegen Caroline Kehrer abwehrte und dann auch den Nachschuss von Janou Levels parierte. Die Treffer