Wie aus einem launischen Fußballer ein Mentalitätsmonster wurde Nachspielzeit mit Lukas Knell +++ Nach einer schweren Knöchelverletzung kämpft sich der Angreifer des TSV Gau-Odernheim zurück +++ Für das Pokal-Viertelfinale gegen Schott "haben wir diesmal größeres spielerisches Potenzial"

In unserer Interview-Rubrik "Nachspielzeit" befragen wir wöchentlich in lockerem Rahmen interessante Spieler, Trainer oder Persönlichkeiten der Region über ihren Verein und ihre persönlichen Ziele. Heute zu Gast: Lukas Knell, der zum TSV Gau-Odernheim gehört, wie der Dom nach Mainz. Beides ist ohne das andere unvorstellbar. Seit zehn Jahren ist der Angreifer nun in der Aktivenmannschaft des Verbandsligisten. Der 28-Jährige machte die Aufstiege nicht nur mit, sondern trug mit seinem Siegeswillen auch maßgeblich dazu bei. Auch im Pokal ist der Manager eines Online-Verkaufsportals oft ein Unterschiedsspieler. Gerade im jüngsten Achtelfinale in Bad Kreuznach war das zu sehen, als die Gau-Odernheimer nach seiner Einwechslung trotz 1:3-Rückstands auf die Siegerstraße umschwenkten.

Lukas, zwei Tore in sieben Saisonspielen – das ist doch ein bisschen wenig?

Korrekt. Ich hätte auch gerne ein paar mehr gemacht. Im Pokal waren es aber auch noch zwei. Die sollte man in der Übersicht nicht vergessen. Ich bin aber erst einmal froh, dass ich nach meiner langen Verletzung überhaupt wieder spielen kann. Und man kann der Mannschaft auch anders helfen, als nur mit Toren.

Gut, eine schwere Verletzung liegt hinter dir. Wie lange hast du dich womit herumgeplagt?

Vergangenes Jahr in Rüssingen rutschte mir der gegnerische Torwart unglücklich in den Knöchel. Dabei rissen zwei Außenbänder und ein Innenband. Davon habe ich mich ganz gut erholt. Allerdings entwickelte sich ein Knochenmarködem, also eine Wassereinlagerung im Knochen. Damit hatte ich ein ganzes Jahr Probleme. Und es ist bis heute noch nicht ganz ausgestanden.

Du warst in den zurückliegenden Jahren einer der athletischsten und ausdauerstärksten Fußballer des TSV. Ist es nach der Verletzung schwergefallen, sich diese Fitness zurück zu erarbeiten?

Ja, schon. Ich hatte im Januar die Wintervorbereitung mitgemacht. Da war ich im Aufwärtstrend und dann hatte mich im März Corona eingeholt. Dann waren in der vergangenen Runde durch den besonderen Corona-Modus auch nicht so viele Spiele. Insofern kam ich nie an meinen alten Fitnesslevel. Im Sommer habe ich mich dann wieder zurückgekämpft. Stand jetzt stehe ich wieder ganz gut im Saft.

Euer Kapitän, Daniel Diel, bezeichnete dich als ein „Mentalitätsmonster“. Ist das ein Kompliment?

Ja, sicher. Ich denke, er meint, dass ich die Jungs unserer Mannschaft gut mitreißen kann; auch dann, wenn es mal nicht so gut für uns läuft. Und dass ich den Willen mitbringe, immer erfolgreich zu sein. Über die Erfahrung habe ich zur Mentalität gefunden. Früher war ich, zugegeben, ein eher launischer Fußballer.

Woher nimmst du diesen außergewöhnlichen Ehrgeiz?

Ich bin schon immer ein Fußballer aus Leidenschaft. Das macht mir einfach Spaß. Und wenn ich an etwas Spaß habe, dann hänge ich mich da voll rein.

Auch im Training?

Da sieht man es nicht immer. Aber ich habe Bock zu gewinnen. Im Sport überhaupt ...

... was machst du außer Fußball?

Im Sommer spiele ich auch mal Tischtennis, Volleyball oder Badminton. Einfach so. Aber ich mag nie verlieren.

Du warst schon vor vier Jahren bei dem Pokalspiel gegen den TSV Schott Mainz dabei. Wie hast du den Viertelfinalsieg in Erinnerung?

Wir waren damals eine richtig gute Truppe. Wir waren gerade als Landesliga-Meister in die Verbandsliga aufgestiegen. Ich meine, im Pokalspiel gegen Schott hatte ich maßgeblichen Anteil an unserer 2:0-Führung. Ich hatte, meine ich mich zu erinnern, beide Tore vorgelegt. Und dann ging das Spiel ins Elferschießen. Da habe ich mich aber rausgehalten. Ich bin nicht so der große Elfer-Schütze.

Nun spielst du mit dem TSV Gau-Odernheim erneut im Pokal-Viertelfinale gegen Schott Mainz. Welche Mannschaft, glaubst du, ist stärker: die von vor vier Jahren oder die Gegenwärtige?

Das verrät schon der Blick auf die Tabelle. Wir stehen diesmal besser als damals. Und fußballerisch ist die heutige Mannschaft auch besser als die von vor vier Jahren. Damals hatten wir zwei, drei Spieler drin, die mit ihrer Mentalität zu dieser Pokalüberraschung beitrugen. Diesmal haben wir größeres spielerisches Potenzial.

Und wohin geht die Reise für den TSV in der Meisterschaft?

Gute Frage. Generell wollen wir so viel Abstand zur Abstiegszone schaffen wie möglich. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Da darf man sich, selbst wenn es tabellarisch gut aussieht, nicht in Sicherheit wähnen. Aber ich glaube, wir werden in dieser Runde nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Anfang der Runde war ich in dieser Hinsicht skeptischer. Da dachte ich, es könnte hinten raus knapp werden. Es dürfte aber gut gehen. Nach oben zu schielen, das wäre aber doch zu viel des Guten.