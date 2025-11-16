"Wie aus einem Guss": SVW mit Tor-Feuerwerk

Der SV Wiesbaden setzte sich mit 7:2 gegen den TuS Dietkirchen durch. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Grandioser SVW-Auftritt mit einem 6:1-Feuerwerk bis zur Pause. „Wir wollten an das Spiel bei Juno Burg anknüpfen. Das ist von der Mentalität eins-zu-eins gelungen. Es war wie aus einem Guss“, geriet SVW-Sportchef Yildirim Sari ins Schwärmen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Wo doch die Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von um die 20 Jahre ein wirkliches Perspektivteam ist. Trainer Daniel Löbelt sah seine Direktiven bestens umgesetzt, verwies auch auf die stark besetzte Bank. Julian Bill untermauerte mit drei Treffern seine Topform, aber auch Yassin Khamal tat sich nicht nur wegen seiner beiden Treffer hervor.

Heute, 17:45 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden TuS Dietkirchen Dietkirchen 7 2 Abpfiff In Summe ein Auftritt einer Mannschaft ohne Schwachpunkt. Derweil wurde Markus Walter als Vorsitzender wiedergewählt und Marcel Stieglitz als erster Stellvertreter. Geehrt für unfassbare 70 Jahre als SVW-Mitglied wurde Helmut Kemen, Fred Behrens und Jürgen Lokay wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auf die Mannschaft wartet nun gegen den SV Zeilsheim ein weiteres Heimspiel (So., 15 Uhr).