Wie aus einem Guss

Einfacher kann es nicht werden in der 3. Liga ein Spiel zu gewinnen. Die TSG Hoffenheim II durfte beim 4:1-Sieg gegen den FC Energie Cottbus schalten und walten wie sie wollte und bot vor allem in der ersten Halbzeit Fußball zum Zunge schnalzen. Begünstigt durch teilweise indisponierte Cottbuser.
Technisch, taktisch und läuferisch machten die U23-Kicker ihren Gästen vor, wie es funktionieren muss. Energie gewann keine Zweikämpfe, verlor aber auch fast keine, da sie überhaupt nicht in selbige fand. "Wir hatten weder eine Ordnung in unserem Spiel, noch Aggressivität", sagte Claus-Dieter Wollitz in der anschließenden Pressekonferenz. Der Energie-Trainer machte bei seinen Spielern, "eine gewisse Müdigkeit im Kopf", aus und gab unumwunden zu, "dass wir mit dem 0:3 zur Halbzeit noch gut bedient waren."
Auf der anderen Seite nahm mit Stefan Kleineheismann ein gut gelaunter Hoffe-Trainer bei der Pressekonferenz Platz und durfte festhalten, "dass wir sehr dominant und aggressiv gegen den Ball aufgetreten sind. Im Ballbesitz hatten wir eine gute Struktur und hätten durchaus mehr Tore erzielen können."
Die Aussagen der Trainer bildeten inhaltlich eine große Schnittmenge, das Geschehen auf dem Rasen ließ aber auch kaum gegensätzliche Meinungen zu. Die TSG erwischte einen Start nach Maß, nach gerade einmal acht Minuten zappelte die Kugel zum ersten Mal im Netz. Luka Duric initiierte den Angriff selbst mit einem Doppelpass und fackelte rund 20 Meter vor dem Tor nicht lange. "Ich habe mir gedacht, ´jetzt probierst du es einfach mal´", sagte der 22-Jährige und fügte schmunzelnd hinzu, "zum Glück habe ich den Ball nicht richtig getroffen." Mit seinem schwachen linken Fuß schoss er einen Gegenspieler an und von dessen Bein trudelte der Ball unhaltbar für Alexander Sebald zum 1:0 ins Tor.
Die Gäste hatten aus dem Gegentreffer nichts gelernt. Nur neun Minuten später erkämpfte Duric sich selbst den Ball, sah sich erneut wenig Gegenwehr ausgesetzt und schob nach einem kleinen Solo zum 2:0 ein.
Nun ging auch "Pele" Wollitz das erste Mal „aus dem Sattel“, nachdem er sich die Anfangsviertelstunde sitzend angesehen hatte. Der 60-Jährige zeigte sich unzufrieden mit dem Abwehrverhalten seiner Schützlinge und tat dies lautstark kund. Wirklich besser wurde es dennoch nicht für den Trainerfuchs. Paul Hennrich ließ zwei große Gelegenheiten aus (24./33). Aller guten Dinge sind aber drei und das weiß jetzt auch Hoffenheims Linksaußen. 16 Meter vor dem Tor, natürlich unbedrängt, durfte er n abziehen und Sekundenbruchteile später sein 3:0 bejubeln (39.).
Acht Minuten nach Wiederbeginn war die Partie endgültig gelaufen. Deniz Zeitler lief mit Tempo an Sebald vorbei und schob zum 4:0 ein. Während auf dem Rasen die ganz große Spannung raus war, lohnte ein Blick in den Gästeblock. Der Cottbuser Anhang zeigte sich unbeeindruckt vom Spielstand und feierte bis zum Abpfiff friedlich sich selbst und seinen Klub. Immerhin gelang dem ehemaligen Bundesligisten der Ehrentreffer durch Tolcay Cigercis verwandelten Foulelfmeter (70.).
"Die letzten 20, 30 Minuten haben mir nicht mehr so gefallen, bei dem Spielstand ist es aber auch verständlich, wenn vielleicht ein paar Prozentpunkte fehlen", schloss Kleineheismann seine Zusammenfassung. Seine Schützlinge konnten es sich leisten, Cottbus verkaufte sich im zweiten Abschnitt allerdings teuer und stemmte sich gegen ein durchaus drohendes Debakel.
Für „Hoffe zwo“ ist der Saisonstart mit sieben von neun erreichten Zählern mehr als geglückt. Der Mann des Tages hätte das zu Rundenbeginn nicht erwartet. "Wir wussten nach dem Aufstieg erst einmal ja nicht genau, was auf uns zukommt", sagte Duric. Mit einem Augenzwinkern schob er hinterher, "jetzt hoffen wir aber natürlich, dass es so weitergeht."