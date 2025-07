Wie aus Ebersberg das „kompletteste Team der Kreisliga“ wurde

Ebersberg ‒ Endlich gab es wieder einen Grund zum Feiern in Ebersberg. Nach dem Bezirksliga-Abstieg in der Corona-Saison 19/21 und mehreren vergeblichen Versuchen der Rückkehr hat der TSV es mit Ablauf der vergangenen Saison geschafft: Titel, Aufstieg, Rückkehr in die siebthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs ‒ und selbstverständlich eine ausgelassene Meisterfeier inklusive „Meisterbrillen“.

Meistercoach Michael Hieber steigt in seiner Debütsaison direkt in die Bezirksliga auf