Wie Aufsteiger VdS Nievenheim mit dem harten Gegenwind klarkommt

Wie bereits gegen den TSV Eller muss der Trainer erneut auf wichtige Leistungsträger verzichten. Neben dem erkrankten Gabriel Grillo, der mit vier Treffer der bisher beste Nievenheimer Torschütze ist, fallen in Leon Bem und Kevin Scholz auch der zweite und dritte Platz der vereinsinternen Torjägerliste aus. Wieder einsatzbereit sind Abwehrchef Julian Huptas und Nils Jochmann. Dennoch erwartet Thomas Boldt für Sonntag einen dünnen Kader. „Die Ausfälle machen die Situation natürlich nicht leichter, dennoch dürfen wir keine Ausreden suchen. Wir haben auch aus den letzten beiden Spielen positive Punkte ziehen können“, so Boldt.

Die Mannschaft von Thomas Boldt hat an den letzten beiden Spieltagen gelernt, was es bedeutet, gegen eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga zu spielen. Nach den deutlichen Niederlagen gegen den MSV Düsseldorf (0:10) und den bisher makellosen Tabellenführer, TSV Eller (0:7) wird der Aufsteiger aber nicht nervös. „Wir haben die junge Mannschaft vor dem Saisonbeginn darauf vorbereitet, dass wir in dieser Spielzeit wahrscheinlich auch mal unter die Räder kommen werden. Die Mannschaft reagiert gut auf die Ergebnisse, die Stimmung ist weiterhin super“, sagt Boldt mit Blick auf deutlichen Niederlagen.

Der kommende Gegner aus Ratingen konnte in dieser Saison erst einen Sieg einfahren, die anderen vier Partien gingen verloren. Aktuell hat der VdS noch einen Punkt Vorsprung auf die Germania. Für Thomas Boldt, der gegen den TSV Eller die Kommunikation auf den Platz vermisste, ist Ratingen ein Gegner auf Augenhöhe. „In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele für uns. Ich erwarte gegen Ratingen ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben an den ersten drei Spieltagen bereits bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können, daran wollen wir am Sonntag wieder anknüpfen“, betont Boldt.

Kein Druck, Klassenerhalt steht über allem

Nach der Partie gegen Ratinger Reserve spielt der VdS Nievenheim erst auswärts beim DSC 99 (6.) und danach zu Hause gegen den CfR Links (15.). Nach den Partien gegen die aktuellen Tabellenführer wird das Programm wieder angenehmer für den Aufsteiger. „In jedem Spiel verlange ich von der Mannschaft, alles auf dem Platz zu lassen, egal wer der Gegner ist. Wir versuchen von Spiel zu Spiel zu denken, dass hat uns auch in der Aufstiegssaison geholfen. Daher steht jetzt erst mal ein Sieg gegen Ratingen im Fokus“, erklärt Boldt.

Nach fünf Spieltagen ist der Aufsteiger zwei Plätze von einem möglichen Abstiegsplatz entfernt. Daher gibt es für Thomas Boldt keinen Grund zu Sorge. Der Klassenerhalt ist das wichtigste Saisonziel des VdS, wie sein Team, das erreicht ist, dem Trainer egal. „Die Tordifferenz kann uns in dieser Saison egal sein, weshalb die Mannschaft die letzten beiden Spiele auch schon abgehakt hat. Wir haben erst den fünften Spieltag, deshalb müssen wir uns noch überhaupt keinen Druck machen“, meint der Aufstiegs-Coach.