Wie Atletico, aber ohne rot

Zur Partie: Platten ab der ersten Minute hungrig. So retteten Dietz und Becker schon in den ersten Minuten die Null für die Gäste. Auch in der 14. Minute hätte es klingeln können, doch Shuklin (der Jüngere) ist per Kopf um Zentimeter nicht erfolgreich. Dann war es soweit. Melkonjan bedient Güth, der sich gut durchsetzt und den Ball in den Knick schweißt (17. Minute). Platten weiter giftig. Lasiak mit einem Heber, aber knapp vorbei (22.). Kurz darauf wieder Lasiak, der am zweiten Pfosten nach einer schönen Einzelleistung von Güth den Ball nur um Haaresbreite verpasst. Chancen für die Gäste? Eine nennenswerte. 39. Minute, Dietz zieht aus gut 25 Metern ab, aber Klein hält hier auch stark.

Mit einem 2:1 Sieg gegen die SG Heckenland hat der TuS Platten das nächste Top Team geärgert. Neu-Trainer Dima Shuklin (heute in Vertretung für Christian Lichter durch Oliver Neukirch unterstützt - Danke Luis!) hatte vor dem Spiel Atletico Madrid als Vorbild gegeben, so dass er nach dem Spiel auch den Spitznamen Diego (nach dem Trainer von Atletico) erhielt.

Nach dem Seitenwechsel sofort wieder Gefahr von dem Tor von Heckenland. Die erste Aktion endete noch glimpflich, doch dann wurde Lasiak im Strafraum unnötigerweise zu Fall gebracht. Den Elfmeter nimmt er sich selber und verwandelt platziert zum 2:0 (50.). Platten blieb auf dem Gas, ein Freistoß von Rozhko aus gut 20 Metern sorgte für Gefahr (55.) und Lasiak traf nach einer Ecke nur den Querbalken (58.). In dieser Halbzeit meldete sich die SG schneller im Spiel, und zwar in Person von Döhr, dessen Abschluss knapp am Pfosten vorbei ging (59.). Niersbach versuchte es mit neuem Personal und kam besser in die Partie. Platten wehrte sich jedoch mit allem was sie hatten und kam zu Kontermöglichkeiten. Zum Beispiel durch Güth, der gleich zweimal in aussichtsreicher Position an Torwart Becker scheiterte (79., 82.). In der Schlussphase gab es gleich mehrere Freistöße für die Gäste aus aussichtsreichen Positionen. Zunächst rettete Klein noch mit starker Parade, doch nach 87 Minuten war er gegen Kraff machtlos, der den Ball im unteren Eck versenkte. Es sollte jedoch der Schlusspunkt in einem guten B-Klasse Spiel sein.

Unserer Mannschaft kann man für die Leistung heute nur ein großes Lob ausstellen. Wenn man kritisieren möchte, dann die Chancenverwertung. Hier besteht noch Luft zu mehr Effektivität. Für den TuS geht es dann am kommenden Sonntag zum FSV Salmrohr II.