Wie Anton Bobyrew den SC West vor dem Absturz retten will

Die ersten Wochen unter der Leitung des Trainernovizen können sich sehen lassen. Nach der 3:5-Niederlage gegen den TSV Urdenbach holte West zu Hause gegen den Tabellenvierten VfL Benrath immerhin ein 1:1. Zuletzt gab es zwar ein 0:3 gegen den Spitzenreiter SC Unterbach. Die letzten beiden Gegentore fielen dabei aber erst in der Schlussminute beziehungsweise Nachspielzeit. „Wir verteidigen inzwischen gut“, sagt Bobyrew, der ohnehin die eigenen Stärken wieder in den Vordergrund stellen will. „Wir sind der SC West und in der Lage, jedem Gegner in der Kreisliga A weh zu tun. Das ist das, was wir der Mannschaft momentan versuchen zu vermitteln.“

Suche nach Verstärkungen läuft