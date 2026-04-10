„Wie am Wochenende FC Bayern München gegen FC St. Pauli.“ Favorit gegen Außenseiter: TuS Wagenfeld 1908 empfängt FC Gessel-Leerssen – und will nach der Niederlage gegen Leese zurück in die Spur finden von red · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Nach der ersten Niederlage seit längerer Zeit richtet sich der Blick beim TuS Wagenfeld 1908 nach vorn. Am 23. Spieltag empfängt die Mannschaft den Tabellenletzten FC Gessel-Leerssen – eine Partie, die auf dem Papier eindeutig wirkt, intern jedoch mit Vorsicht betrachtet wird.

„Wenn man auf die Tabelle schaut, denken viele, dass das ein sicheres Ding wird. Da muss man immer ein bisschen aufpassen“, sagt Michael Hohnstedt, Trainer der Gastgeber. Die 0:1-Niederlage im Nachholspiel gegen TuS Leese 1912 dient dabei als Mahnung: „Wir haben jetzt seit Langem mal wieder verloren gegen Leese.“ Der Gegner reist zwar als Schlusslicht an, doch unterschätzen will ihn in Wagenfeld niemand. „Gessel-Leerssen hat seine Spiele zuletzt selten haushoch verloren, sondern meist knapp. Es ist ein ähnliches Spiel wie jedes andere – da kann immer etwas passieren.“

Entscheidend wird aus Sicht Hohnstedts vor allem die mentale Herangehensweise sein. „Der Kopf spielt eine ganz große Rolle. Wenn der nicht funktioniert, kannst du machen, was du willst.“ Entsprechend fordert er von Beginn an Konzentration und Intensität: „Wir müssen an unsere Grenzen gehen. Gerade in so einem Spiel musst du die Zweikämpfe annehmen, aber auch deine Torchancen nutzen.“ Dass Wagenfeld die Qualität besitzt, steht für ihn außer Frage. Das Hinspiel liefert jedoch eine Warnung: „Wir waren sehr dominant, haben zur Halbzeit 4:0 geführt, und am Ende steht es 4:2 – das darf nicht passieren.“