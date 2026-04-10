„Wie am Wochenende FC Bayern München gegen FC St. Pauli.“

Nach der ersten Niederlage seit längerer Zeit richtet sich der Blick beim TuS Wagenfeld 1908 nach vorn. Am 23. Spieltag empfängt die Mannschaft den Tabellenletzten FC Gessel-Leerssen – eine Partie, die auf dem Papier eindeutig wirkt, intern jedoch mit Vorsicht betrachtet wird.
„Wenn man auf die Tabelle schaut, denken viele, dass das ein sicheres Ding wird. Da muss man immer ein bisschen aufpassen“, sagt Michael Hohnstedt, Trainer der Gastgeber. Die 0:1-Niederlage im Nachholspiel gegen TuS Leese 1912 dient dabei als Mahnung: „Wir haben jetzt seit Langem mal wieder verloren gegen Leese.“
Der Gegner reist zwar als Schlusslicht an, doch unterschätzen will ihn in Wagenfeld niemand. „Gessel-Leerssen hat seine Spiele zuletzt selten haushoch verloren, sondern meist knapp. Es ist ein ähnliches Spiel wie jedes andere – da kann immer etwas passieren.“
Entscheidend wird aus Sicht Hohnstedts vor allem die mentale Herangehensweise sein. „Der Kopf spielt eine ganz große Rolle. Wenn der nicht funktioniert, kannst du machen, was du willst.“ Entsprechend fordert er von Beginn an Konzentration und Intensität: „Wir müssen an unsere Grenzen gehen. Gerade in so einem Spiel musst du die Zweikämpfe annehmen, aber auch deine Torchancen nutzen.“
Dass Wagenfeld die Qualität besitzt, steht für ihn außer Frage. Das Hinspiel liefert jedoch eine Warnung: „Wir waren sehr dominant, haben zur Halbzeit 4:0 geführt, und am Ende steht es 4:2 – das darf nicht passieren.“
Personell entspannt sich die Lage etwas. „Die Urlauber kommen zurück, ein, zwei werden trotzdem fehlen“, sagt Hohnstedt, der dennoch überzeugt ist: „Wir haben einen Kader, der in der Lage ist, Gessel-Leerssen zu Hause zu schlagen.“
Mit Blick auf die kommenden Wochen gewinnt die Partie zusätzliche Bedeutung. „Gerade vor den wichtigen Spielen im April und den kommenden englischen Wochen“ sei ein Erfolg wichtig. „Danach fahren wir nach Neuenkirchen, deshalb wäre es umso wichtiger, zu Hause unsere Hausaufgaben zu machen.“
Beim Gegner ist die Rollenverteilung klar benannt. „Wagenfeld – die sind schon ein guter Brocken. Für mich ein Top-3-Team der Liga“, sagt Maik Hüneke, Trainer des FC Gessel-Leerssen. Besonders die Offensive der Gastgeber imponiert ihm: „Brüggemann vorne, Top-Torjäger der Liga, muss man sagen. Der trifft, wie er will. Der wird schwer auszuschalten sein, genauso wie Krause auf der Sechs.“
Sein Ansatz ist entsprechend defensiv geprägt: „Für uns gilt es, defensiv gut zu stehen, gegenzuhalten und vorne Nadelstiche zu setzen. Und dann hoffen, dass wir vielleicht etwas Zählbares holen können.“
Die Ausgangslage bringt Hüneke schließlich auf den Punkt: „Da ist die Favoritenrolle klar verteilt, wie am Wochenende FC Bayern München gegen FC St. Pauli.“
Trotz der klaren Rollen bleibt die Mahnung auf beiden Seiten ähnlich: Konzentration, Intensität und die richtige Einstellung werden entscheidend sein. Oder, wie Hohnstedt es formuliert: „Wenn wir an uns glauben und das Feuer auf den Platz bringen, das uns über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hat, dann werden wir das Spiel auch gewinnen – aber nur, wenn wir an unsere Grenzen gehen.“