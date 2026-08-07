Wie Ali Farhadi die Tabellenführung des Niendorfer TSV einordnet

Der Niendorfer TSV hat den Start in die neue Saison der Oberliga Hamburg genutzt, um direkt ein erstes Signal zu setzen. Nach zwei Spieltagen steht die Mannschaft von Ali Farhadi an der Tabellenspitze. Zwei Spiele, zwei Siege, 7:1 Tore: Der NTSV gewann zunächst 3:0 bei HEBC Hamburg, anschließend folgte ein 4:1 gegen HT 16.
Nach einer Spielzeit, in der Niendorf mit Platz neun hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb, wirkt der Auftakt wie eine schnelle Antwort. In den Jahren zuvor hatte der NTSV die Plätze fünf, vier und sechs belegt. Nun ist der Start gelungen - und Farhadi findet deutliche Worte für die neue Energie in seiner Mannschaft.
Gegenüber Transfermarkt sprach Farhadi in Bildern, aber mit klarem Anspruch. „Wir können nicht in jeder Disziplin Gold holen. Aber wir werden uns eine Disziplin aussuchen - und da werden wir uns definitiv Gold holen“, sagte der Trainer.
Das klingt nicht nach einer vorsichtigen Standortbestimmung, sondern nach Überzeugung. Gleichzeitig vermeidet Farhadi nach zwei Siegen jede Überheblichkeit. Dass Niendorf so stark loslegt, sei kein Selbstläufer gewesen, wie er ausführt: „Davon zu sprechen, dass wir es erwartet haben, wäre zu arrogant. Und nach so einer Saison wie der letzten kannst du nicht davon ausgehen, dass jetzt alles klappt.“
Genau darin liegt der interessante Punkt. Niendorf war in den vergangenen Jahren oft ein Klub, der Qualität hatte, aber nicht ganz nach oben durchkam. Nach dem Rückschritt auf Rang neun musste offenbar einiges aufgearbeitet werden.
Farhadi sieht seine Mannschaft aufnahmebereit und entwicklungsfähig. „Wir haben wirklich viele Dinge thematisiert. Und es macht einfach Spaß. Wie diese Jungs all das aufsaugen, aufnehmen und auch umsetzen, ist wirklich hervorragend“, erklärte er.
Der Trainer beschreibt damit nicht nur einen guten Saisonstart, sondern einen Prozess. Die ersten Ergebnisse geben ihm recht. Beim 3:0 gegen HEBC blieb Niendorf ohne Gegentor, gegen HT 16 folgten vier weitere Treffer. Der NTSV steht nicht nur oben, sondern hat bisher auch das beste Torverhältnis der Liga.
Besonders ein Satz Farhadis im TM-Gespräch bleibt hängen: „14 Uhr ist unsere 15.30 Uhr-Bundesliga-Zeit - und so spielen wir auch.“ Es ist ein Satz, der zum neuen Selbstverständnis passt. Niendorf will seine Spiele mit einer Haltung angehen, die über reine Ergebniskontrolle hinausgeht.
Bevor es in der Liga weitergeht, wartet der LOTTO-Verbandspokal Hamburg. Am Sonntag ist Niendorf beim Bezirksligisten Holstein Quickborn gefordert. Die Rollen sind klar verteilt: Der Oberliga-Tabellenführer ist Favorit und kann sich mit einem seriösen Auftritt weiteres Selbstvertrauen holen.
Danach folgt am 3. Spieltag der nächste Gradmesser in der Liga. Am Freitag, 14. August, geht es zum SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Die Billstedter haben ihren ersten Saisonsieg bereits geholt und dürften gerade zuhause ein unangenehmer Gegner sein.
Für Niendorf geht es jetzt darum, den starken Start zu bestätigen. Die Tabellenführung nach zwei Spieltagen entscheidet noch nichts. Sie zeigt aber, dass der NTSV früh da ist - und dass Farhadis Mannschaft die unbefriedigende Vorsaison nicht einfach fortschreibt.
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