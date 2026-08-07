Wie Ali Farhadi die Tabellenführung des Niendorfer TSV einordnet Der Niendorfer TSV ist Tabellenführer der Oberliga Hamburg. Trainer Ali Farhadi spricht nach dem perfekten Start über Entwicklung, Anspruch und klare Ziele. von red · Heute, 07:33 Uhr · 0 Leser

Das ist Ali Farhadi. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der Niendorfer TSV hat den Start in die neue Saison der Oberliga Hamburg genutzt, um direkt ein erstes Signal zu setzen. Nach zwei Spieltagen steht die Mannschaft von Ali Farhadi an der Tabellenspitze. Zwei Spiele, zwei Siege, 7:1 Tore: Der NTSV gewann zunächst 3:0 bei HEBC Hamburg, anschließend folgte ein 4:1 gegen HT 16.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Nach einer Spielzeit, in der Niendorf mit Platz neun hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb, wirkt der Auftakt wie eine schnelle Antwort. In den Jahren zuvor hatte der NTSV die Plätze fünf, vier und sechs belegt. Nun ist der Start gelungen - und Farhadi findet deutliche Worte für die neue Energie in seiner Mannschaft. Farhadi: „Wir werden uns Gold holen“ Gegenüber Transfermarkt sprach Farhadi in Bildern, aber mit klarem Anspruch. „Wir können nicht in jeder Disziplin Gold holen. Aber wir werden uns eine Disziplin aussuchen - und da werden wir uns definitiv Gold holen“, sagte der Trainer.

Das klingt nicht nach einer vorsichtigen Standortbestimmung, sondern nach Überzeugung. Gleichzeitig vermeidet Farhadi nach zwei Siegen jede Überheblichkeit. Dass Niendorf so stark loslegt, sei kein Selbstläufer gewesen, wie er ausführt: „Davon zu sprechen, dass wir es erwartet haben, wäre zu arrogant. Und nach so einer Saison wie der letzten kannst du nicht davon ausgehen, dass jetzt alles klappt.“ Genau darin liegt der interessante Punkt. Niendorf war in den vergangenen Jahren oft ein Klub, der Qualität hatte, aber nicht ganz nach oben durchkam. Nach dem Rückschritt auf Rang neun musste offenbar einiges aufgearbeitet werden.