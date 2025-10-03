Fußball Bezirksliga SV Miesbach - SV Bruckmühl – Foto: Christian Scholle

Wie Achterbahn auf der Wiesn: Miesbach will in Waldperlach unbedingt punkten FUSSBALL BEZIRKSLIGA

„Was uns in dieser Saison bislang fehlt, ist die Konstanz“, fasst Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach, die ersten elf Spieltage in der Bezirksliga Ost zusammen.

Für die Miesbacher geht es immer wieder auf und ab. So folgte auf zwei Siege, darunter der überzeugende Heimsieg gegen den TSV Dorfen, zuletzt wieder eine unerwartete 0:4-Klatsche gegen den SV Bruckmühl. Am Sonntag ab 14.30 Uhr sind die Kreisstädter nun beim Tabellennachbarn SV Waldperlach zu Gast. „Es ist momentan wie eine Achterbahnfahrt auf der Wiesn", stellt Grünwald fest. „Jetzt wollen wir uns in Waldperlach die Punkte zurückholen, die wir gegen Bruckmühl liegen gelassen haben."

Seine Startformation wird er dabei umstellen müssen. Robert Mündl wurde nach seinem Platzverweis gegen Bruckmühl für vier Spiele gesperrt. „Das Sportgericht hat die Aktion als Tätlichkeit ausgelegt. Ich habe das noch mal in der Spielersitzung angesprochen, dass solche Aktionen unnötig sind, weil der Schiedsrichter bereits einen Freistoß für uns gepfiffen hatte“, berichtet Grünwald. Mündl stand mit seinem Gegenspieler Brust an Brust. Dann ging dieser theatralisch zu Boden. Das Strafmaß ist also durchaus hart, aber dieses gilt es nun hinzunehmen. Zudem fehlt den SV-Kickern Sean Erten, der sich im Urlaub befindet. Alternativen bietet der Kader genug. Zudem bekommt in Waldperlach A-Jugend-Spieler Enrique Pindado die Chance, Bezirksliga-Luft zu schnuppern. Denkbar wären als Erten-Ersatz Benjamin Kram, der zuletzt in der A-Klasse gegen Irschenberg einen Fünfer-Pack schnürte. Ebenso Riccardo Pindado oder auch ein Vorrücken von Benedikt Gerr. „Das lasse ich mir noch bis zum Sonntag offen“, erklärt der SV-Coach.