Wie 2024 2007/08 Jahrgang holen Pokal auch bei den A Junioren!

Spielbericht von Christian Ebsen (SG Saalfeld Unterwellenborn)
SG Saalfeld/Unterwellenborn krönt sich zum Pokalsieger!
Am 1. Mai wurde im Wimaria-Stadion in Weimar das mit Spannung erwartete Pokalfinale der A-Junioren ausgetragen. Dabei traf die SG Saalfeld/Unterwellenborn auf die SG Zottelstedt, den Tabellenführer der Parallelstaffel – ein echtes Duell auf Augenhöhe.
Von Beginn an begegneten sich beide Teams mit Respekt und der nötigen Vorsicht. Keiner wollte früh ins Risiko gehen, wobei die SGS leichte Vorteile im Ballbesitz verzeichnen konnte. Dennoch blieben klare Torchancen zunächst Mangelware, da sich viele Angriffe durch ungenaue Pässe zerschlugen. Kurz vor der Halbzeit dann der erste Höhepunkt: Nach einem starken Dribbling von Henryk Schwarz in den Strafraum war es Leon Bayer, der in der 40. Minute eiskalt zur 1:0-Führung für die SG Saalfeld/Unterwellenborn vollendete. Mit diesem verdienten Vorsprung ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGS das spielbestimmende Team. Doch eine Unachtsamkeit in der Defensive führte zu einem Foul im Strafraum – der Schiedsrichter zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Die SG Zottelstedt nutzte diese Chance und glich aus. In der Folge übernahmen die Gegner etwas mehr Spielanteile, konnten sich jedoch kaum zwingende Möglichkeiten erspielen. Eine der wenigen Chancen entschärfte Torhüter Julius Kaßner, der insgesamt eine herausragende Partie zeigte, souverän. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit wurde es noch einmal hektisch: Kevin Schnorr holte einen Freistoß heraus, der jedoch nichts einbrachte. Dafür sah ein Spieler der SG Zottelstedt die Gelb-Rote Karte – ein Vorteil für die SGS in der bevorstehenden Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 1:1 – die Entscheidung musste in der Verlängerung fallen. In der 100. Minute dann der entscheidende Moment: Mohammad Ali setzte sich stark durch und legte den Ball auf Daryos Kawa Albuqader ab, der die Nerven behielt und zum umjubelten 2:1 traf. In der Folge spielte die SGS konzentriert weiter und ließ defensiv kaum etwas zu. Die letzte große Chance der SG Zottelstedt in der Nachspielzeit parierte erneut Julius Kaßner glänzend. Ein möglicher Konter zum 3:1 blieb zwar ungenutzt, doch das sollte am Ende keine Rolle mehr spielen.
Nach 124 Minuten pfiff der souverän leitende Schiedsrichter Justin Kirchhoff die Partie ab – der Pokalsieg war perfekt!
Die SG Saalfeld/Unterwellenborn feiert damit einen verdienten Triumph. Besonders bemerkenswert: Der Jahrgang 2007/2008 sichert sich nach dem Pokalsieg bei den B-Junioren vor zwei Jahren erneut einen Titel. Trainer Michel Hellwig stellte sein Team hervorragend ein und bewies einmal mehr ein glückliches Händchen. Nun richtet sich der Fokus auf die letzten Ligaspiele – mit dem klaren Ziel, auch noch die Meisterschaft einzufahren.
Ein großer Dank gilt allen Fans und Unterstützern aus Saalfeld und Unterwellenborn – ohne euch wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen!
Für die SGS spielten:
Julius Kaßner, Luis Engelmann, Marc Lindig, Henryk Schwarz, Leon Bayer, Kevin Schnorr, Lenny Windorf, Leo Pelz, Anthony Trippe, Martin Stake, Emil Beyerlein, Daryos Kawa Albuqader, Eddy Gierga, Abdullah Ahmed Mohsin Abbas, Mohammad Ali Taiebi
Trainerteam: Michel Hellwig, Christopher Kästner, Uwe Beyerlein
Vorstand Saalfeld: Mark Daum, Sven Jäger
Fans: Nicole, Thomas, Willi, Falko, Auto, Ebsen, Denis
#NURDERFCS / STAHL FEUER 🔵🔴⚪️🔥🔥🔥