Wie 2024 2007/08 Jahrgang holen Pokal auch bei den A Junioren!

Siegerfoto SG A Junioren – Foto: Thomas Trippe

Am 1. Mai wurde im Wimaria-Stadion in Weimar das mit Spannung erwartete Pokalfinale der A-Junioren ausgetragen. Dabei traf die SG Saalfeld/Unterwellenborn auf die SG Zottelstedt, den Tabellenführer der Parallelstaffel – ein echtes Duell auf Augenhöhe.

Von Beginn an begegneten sich beide Teams mit Respekt und der nötigen Vorsicht. Keiner wollte früh ins Risiko gehen, wobei die SGS leichte Vorteile im Ballbesitz verzeichnen konnte. Dennoch blieben klare Torchancen zunächst Mangelware, da sich viele Angriffe durch ungenaue Pässe zerschlugen. Kurz vor der Halbzeit dann der erste Höhepunkt: Nach einem starken Dribbling von Henryk Schwarz in den Strafraum war es Leon Bayer, der in der 40. Minute eiskalt zur 1:0-Führung für die SG Saalfeld/Unterwellenborn vollendete. Mit diesem verdienten Vorsprung ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGS das spielbestimmende Team. Doch eine Unachtsamkeit in der Defensive führte zu einem Foul im Strafraum – der Schiedsrichter zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Die SG Zottelstedt nutzte diese Chance und glich aus. In der Folge übernahmen die Gegner etwas mehr Spielanteile, konnten sich jedoch kaum zwingende Möglichkeiten erspielen. Eine der wenigen Chancen entschärfte Torhüter Julius Kaßner, der insgesamt eine herausragende Partie zeigte, souverän. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit wurde es noch einmal hektisch: Kevin Schnorr holte einen Freistoß heraus, der jedoch nichts einbrachte. Dafür sah ein Spieler der SG Zottelstedt die Gelb-Rote Karte – ein Vorteil für die SGS in der bevorstehenden Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 1:1 – die Entscheidung musste in der Verlängerung fallen. In der 100. Minute dann der entscheidende Moment: Mohammad Ali setzte sich stark durch und legte den Ball auf Daryos Kawa Albuqader ab, der die Nerven behielt und zum umjubelten 2:1 traf. In der Folge spielte die SGS konzentriert weiter und ließ defensiv kaum etwas zu. Die letzte große Chance der SG Zottelstedt in der Nachspielzeit parierte erneut Julius Kaßner glänzend. Ein möglicher Konter zum 3:1 blieb zwar ungenutzt, doch das sollte am Ende keine Rolle mehr spielen.