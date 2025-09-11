Widnau unterliegt knapp gegen Thusis/Cazis

Der FC Thusis/Cazis empfing den FC Widnau am Samstag um 19.00 Uhr. Die Gastgeber konnten das Spiel am Ende mit 2:1 (1:0) für sich entscheiden.

Die Partie begann mit hohem Tempo, und schon in der 8. Minute ging Thusis/Cazis nach einem schnellen Angriff in Führung. Mit dem 1:0 ging es auch in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung in der 55. Minute auf 2:0 aus. Widnau gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 85. Minute durch einen Elfmeter zurück ins Spiel: Andrea Sanchez verwandelte sicher, nachdem Elisabeth Dietsche im Strafraum gefoult worden war. Trotz einer druckvollen Schlussphase gelang der Ausgleich nicht mehr.

Widnau musste sich trotz grossem Einsatz knapp geschlagen geben, blickt aber schon voller Motivation auf die kommenden Begegnungen.