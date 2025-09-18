Widnau findet zum Siegen zurück

Die Widnauerinnen empfingen gestern um 13.30 Uhr den FC Romanshorn auf der Aegeten. Widnau startete gut in die Partie und belohnte sich in der 12. Spielminute mit dem 1:0. Sie blieben weiterhin am Ball, doch in der 28. Minute glich Romanshorn durch einen fraglichen Penalty aus. Beide Teams hatten noch einige Chancen vor der Pause, es blieb allerdings bei dem 1:1.

Nach dem Wiederanpfiff wollten die Gastgeberinnen ihrem klar gesetzten Ziel, den drei Punkten, nachgehen. Dies war bemerkbar, denn das Spiel nahm wieder an Intensität zu und Widnau gelang in der 60 Minute der Führungstreffer. Nur acht Minuten später erhöhten sie auf 3:1. In der 83. Minute gelang den Frauen vom FC Romanshorn der Anschlusstreffer, erneut per Penalty. Neuer Spielstand 3:2, man könnte meinen es würde nochmals eine knappe Sache werden doch im Gegenteil. Widnau reagierte und antwortete sofort mit einem Tor nur zwei Minuten später. Die Widnauerinnen hatten aber noch nicht genug, denn in der 88. und 90. Minute gab es zwei weitere sehenswerte Treffer. Somit endete das Spiel nach 90. Minuten mit 6:2 und Widnau kann nach zwei sieglosen Spielen wieder mit 3 Punkten vom Platz gehen.