Widmann gelingt der Lucky Punch

Ein traumhafter Treffer von Tim Widmann in der 93. Minute sorgte für den erfolgreichen Schlusspunkt für unsere zweite Mannschaft, die durch diesen Sieg auf Platz 7 sprang. Bereits nach einer Minute verlängerte Michael Kenedy Ccana Ccoyo einen Kopfball von Dennis Singer ins Tor. Der folgende Abseitpfiff war mindestens strittig. Anschließend war man die bessere Mannschaft, konnte sich aber nur durch Distanzschüsse annähern. Die einzige defensive Unsicherheit führte dann zu einem Handelfmeter. Doch den Rückstand konnten man noch vor der Pause in eine Führung wandeln. Tim Widmann von marvin Rein bedient und Marvin Rein selber per Kopf waren die Torschützen. Vorausgegangen hier war eine traumhafte Kombination zwischen Joshua Kalmbach und Dennis Singer. Der Elfmetertreffer von Dominik Hanisch in der 51. Minute schien die Vorentscheidung zu sein, doch ersatzgeschwächt schwanden die Kräfte und so waren die Gastgeber, die bis zur 70. Minute ausgeglichen hatten, dem Siegtreffer näher als der TVN, dem aber trotzdem zum zweiten Mal in Folge ein Lucky Punch gelang.