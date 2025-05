Widerstandsfähige Raistinger: SVR hat wichtiges Spiel um Platz zwei vor sich

Raisting – Zu den ungewöhnlichsten Terminen, die ein Bezirksliga-Trainer in diesem Jahr besucht hat, gehört das Kamingespräch auf Gut Schörghof. Hannes Franz, der Coach des SV Raisting, stand dort als Redner vor etwa 50 Vertretern der lokalen Wirtschaft. Die Murnauerin Petra Weuste hat das Format als Austausch für Geschäftsleute geschaffen. Franz sollte zum Thema „Resilienz“ referieren. Und das kann im Alter von 30 Jahren kaum einer besser als er, der sich nach Kreuzbandrissen wieder zurückgekämpft hat und seit Jahren mit sportlichen Rückschlägen umgehen muss. Damals, Ende März, ahnte er freilich noch nicht, dass Resilienz einmal die Superkraft seiner eigenen Mannschaft wird. Der SV Raisting behauptet sich noch immer im Rennen um Rang zwei in der Bezirksliga. Nicht, weil er den besten Fußball spielt oder die besten Kicker hat, sondern „weil wir widerstandsfähiger sind“.

Raistings jüngere Vergangenheit ist geprägt von Niederlagen und Verletzungen zur falschen Zeit, von geplatzten Träumen, falschen Hoffnungen und ungeplanten Ereignissen. „Was wir früher als negative Erlebnisse angesehen haben, nutzen wir jetzt, um wieder aufzustehen. Wir sind nicht mehr so leicht aus dem Konzept zu bringen“, erklärt der SVR-Trainer vor dem Spiel in Deisenhofen am Freitag (19.30 Uhr). Dahinter steckt ein jahrelanger Prozess. Aus den vergangenen Spielzeiten habe man sehr viel mitgenommen, betont Franz. „Mittlerweile haben wir oft die passende Antwort parat.“

Eine Verletzungswelle wie dieses Frühjahr – mit Ausfällen von Stammspielern wie Vinzenz Wolf, Sinan Grgic und Maximilian König – hätte sie früher davongespült. Mittlerweile rücken einfach die nächsten nach. Beim SVR sieht man’s positiv, „wenn es keine weiteren Ausfälle gibt“ wie in dieser Woche, erklärt der Coach. In Penzberg, vor zwei Wochen, habe man gesehen, was möglich ist. „Wir sind in der Lage, in Deisenhofen zu gewinnen“, betont Franz.