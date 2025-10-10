Widerstandsfähig und schwer zu schlagen

Nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen Forstinning richtet sich der Blick beim FC Fürstenried wieder voll auf den Ligaalltag. Am Sonntag steht das nächste Auswärtsspiel bei der DJK Pasing an – ein Gegner, den man bereits aus dem Pokal kennt. Im Interview spricht Trainer Tufan Lacin über den kommenden Gegner, die Reaktion seiner Mannschaft und den mentalen Zustand seines Teams.

Tufan, ihr habt bereits im Pokal gegen die DJK Pasing gespielt. Was erwartet euch diesmal?

„Wir wissen genau, was uns erwartet. Pasing ist eine sehr körperbetonte Mannschaft, die in jeden Zweikampf geht und sich in jeden Ball wirft. Sie stehen meist tief, versuchen dann aber über schnelles Umschalten gefährlich zu werden. Darauf sind wir vorbereitet. Zuhause werden sie sicher ein Stück offensiver agieren – das wissen wir und haben unsere Abläufe entsprechend angepasst.“

Wie hat die Mannschaft das Pokal-Aus gegen Forstinning verarbeitet?

„Natürlich war das bitter, weil wir wirklich stark gespielt haben. Aber genau das ist das Positive: Wir können aus so einem Spiel Kraft ziehen. Jetzt geht es darum, die Energie neu zu sortieren, wieder fokussiert zu sein und von Anfang an hellwach ins Spiel zu starten.“

Was wird entscheidend sein, um in Pasing erfolgreich zu sein?

„Wir müssen geduldig bleiben und gezielt in die gefährlichen Zonen kommen. Wir haben vorne viel individuelle Qualität – mehrere Spieler, die jederzeit ein Spiel entscheiden können. Und defensiv sind wir extrem stabil. Ich bin wirklich stolz, wie diszipliniert die Mannschaft gegen den Ball arbeitet. Wir lassen sehr wenige Chancen zu, das gibt uns viel Sicherheit.“

Wie blickst du auf die aktuelle Situation in der Liga?

„Die Tabelle ist unglaublich eng. Da darf man sich keinen Ausrutscher erlauben. Eine Woche vor dem Derby wollen wir unbedingt Selbstvertrauen sammeln und unsere Serie fortsetzen. Aber wir wissen auch, dass jedes Spiel in dieser Phase hart umkämpft ist.“

Was zeichnet deine Mannschaft aktuell besonders aus?

„Unsere Widerstandsfähigkeit. Die Jungs haben mehrfach bewiesen, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen können – sogar während eines Spiels. Das gibt uns Vertrauen in unsere eigenen Aktionen und in unsere Struktur. Wir sind mental stark, kompakt und schwer zu besiegen. Genau das müssen wir jetzt wieder zeigen.“

Anpfiff der Partie bei der DJK Pasing ist am Sonntag um 15:00 Uhr.

Der FC Fürstenried will ungeschlagen bleiben – und gleichzeitig neues Selbstvertrauen tanken für das anstehende Derby in der kommenden Woche.

Interview mit Julian Holzner