Wickraths gute Hinrunde mit kleinen Makeln

Nach einer mittelmäßigen Vorsaison hat sich der TuS Wickrath wieder an die Spitzengruppe der Bezirksliga herangearbeitet. 30 Punkte aus den ersten 17 Spielen und Platz sechs sind eine ordentliche Bilanz. Doch für grundsätzliche Zufriedenheit ist Trainer Gianluca Nurra zu ehrgeizig – zumal Wickrath sämtliche Partien gegen die Top‑Fünf‑Teams der Liga verloren hat. Die Erkenntnisse nach der ersten Saisonhälfte.

Lange spielte Wickrath in unmittelbarer Nähe zu den Aufstiegsplätzen mit. Doch in den Topspielen ließ der TuS sämtliche Punkte liegen – oft denkbar knapp: Gegen Odenkirchen (2:3) und TuRa Brüggen (2:4) verlor die Mannschaft von Nurra in der Nachspielzeit, gegen Tabellenführer OSV Meerbusch setzte es ein 1:2. Nur gegen Grefrath (0:3) und die Sportfreunde Neuwerk (0:3) gab es für Wickrath in der Hinrunde klare Niederlagen.

Neun Siege verbuchte Wickrath und hielt sich vor allem gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte schadlos. Torreiche Erfolge gab es gegen den SV Lürrip (7:2) und den 1. FC Mönchengladbach (6:0).

Die Transfers aus dem Sommer sind überwiegend sofort eingeschlagen. Quinton Washington hat sich als Kapitän etabliert, und Robin Bruß sowie Petar Popovic bereichern die Offensive.

„Wir haben kein Topspiel gewonnen. Das ist die bittere Wahrheit. Ich würde behaupten, dass der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre. Wir haben teilweise viel Lehrgeld bezahlt“, sagt Nurra. Im Kreispokal gelang zunächst ein bemerkenswerter 2:0‑Erfolg gegen Landesligist und Titelverteidiger Victoria Mennrath, ehe im Viertelfinale ein enttäuschendes 3:5 nach Elfmeterschießen gegen Lürrip folgte.

Die Neuzugänge haben zudem das Vereinsleben positiv beeinflusst. „Das ist für mich das Allerwichtigste. Man sieht es an Neuwerk: Sie haben für mich nicht die besten Einzelspieler, aber ein unheimlich starkes Kollektiv. In diesem Bereich haben wir einen riesigen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Nurra. So gehe die Mannschaft beispielsweise nach jedem Abschlusstraining gemeinsam essen.

Sportlich ist einmal mehr auf Stammtorjäger Niek Gabriel Mäder Verlass, der bislang 13 Tore in 14Spielen erzielt hat. Nurra und Co‑Trainer Marc Sanders legten außerdem großen Wert auf mehr taktische Variabilität und forderten verstärkt Ballbesitzfußball ein. Das Spiel wurde insgesamt kreativer. „Wir wollen mehr unser Spiel durchsetzen, das ist mir wichtig. Da haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht“, so der Trainer.

Das war nicht so gut

Die taktischen Veränderungen benötigen jedoch noch Zeit. Viele Siege fielen knapp aus, fünf davon mit nur einem Tor Vorsprung. 39 eigene Treffer sind eher Liga-Mittelmaß. Zudem kassierte Wickrath sieben Gegentore in der Nachspielzeit, was insgesamt sechs Punkte kostete.

Für Nurra ein großes Ärgernis, bei dem er sich jedoch selbstkritisch zeigt: „Dafür mache ich vielleicht auch mir einen Vorwurf, dass ich im Sommer den Fokus zu sehr auf das Taktische gelegt habe und die Fitness ein bisschen vernachlässigt habe.“ Entsprechend fehle laut ihm die Grundfitness, um über 90 Minuten konstant Fußball zu spielen. In der Wintervorbereitung soll der Schwerpunkt daher stärker auf der Kondition liegen.

Ein weiteres Problem waren die Verletzungen. Teilweise reiste Wickrath nur mit zwölf oder dreizehn Feldspielern der ersten Mannschaft zu den Begegnungen an, was die Möglichkeiten des Trainerteams deutlich einschränkte. Für die Rückrunde hofft Nurra auf Besserung.

So geht es weiter

Aufgrund der hohen Belastungen durch den kleinen Kader holt Nurra – anders als viele Ligakonkurrenten – seine Mannschaft erst in der kommenden Woche zurück auf den Trainingsplatz.

„Ich habe ihnen noch eine Woche freigegeben, damit wir uns einfach erholen. Die Jungs waren am Limit“, sagt Nurra. Der Kader wurde in der Winterpause noch einmal deutlich verstärkt: Mit Arian Tolaj kommt ein A‑Liga‑Stammspieler vom SV Otzenrath, außerdem stoßen Yusuf Sahin (Meerbusch II) und Noah Papenfuss (OSV Meerbusch) neu zum Klub. Von der teilaufgelösten Mannschaft des SV Lürrip verpflichtete Wickrath zudem Silvio Cancian und Torhüter Tim Bekkers.

Mit dem Trainerteam um Nurra und Sanders verlängerte Wickrath vorzeitig für die Saison 2026/27, zudem bleiben Kapitän Washington und Torjäger Mäder an Bord. Für die Rückrunde hat Nurra hohe Ansprüche: „Wir wollen eine bessere Rückrunde als Hinrunde spielen. Wir wollen auf jeden Fall in der Rückrundentabelle in den Top drei sein. Das ist mein persönliches Ziel.“ Liga‑Auftakt ist am 1. Februar gegen den SC St. Tönis II.

____

____

____

