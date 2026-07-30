Wickrathhahn will "so schnell wie möglich wieder nach oben" Lange musste der FC Blau-Weiß Wickrathhahn auf die Entscheidung rund um den Abstieg warten. Durch die zweite Relegations-Niederlage des 1. FC Viersen stand der Fall in die B-Liga für die Blau-Weißen fest. rnrn von Tristan Benten · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Wickrathhahn tritt in der B-Liga an – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Nach drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Kreisliga A muss der FC Blau-Weiß Wickrathhahn in der kommenden Saison in der B-Liga antreten. Viel Zeit zum Trauern hatte der Verein nicht, denn seit einigen Wochen steckt die Mannschaft von Cheftrainer Marc Gülzow wieder in der Vorbereitung. Der Übungsleiter sprach über die ersten Trainingseinheiten und die kommende Spielzeit.

Zufriedenstellende Vorbereitung "Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung bis jetzt. Wie haben eine gute Trainingsbeteiligung und jeder zieht gut mit. Wir haben in der Regel immer 16 bis 18 Spieler im Training - die Entwicklung ist sehr gut", sagte Gülzow über die bisherige Vorbereitung. Ein Aspekt stört ihn allerdings: "Das einzige Nervige ist, dass wir zwei Testspiele kurzfristig abgesagt bekommen haben - bei einem davon haben wir leider keinen Ersatz bekommen. Das ist natürlich nicht optimal. Ansonsten herrscht eine gute Stimmung und die Mannschaft ist in Takt." Trotz der Absagen konnte der FC bereits zwei Testspiele bestreiten. Im ersten Duell gab es eine turbulente 4:7-Pleite gegen den Kreisliga A-Aufsteiger SV Bedburdyck/Gierath. Das zweite Spiel konnte Wickrathhahn souverän mit 5:0 gegen den C-Ligisten KFC Welate Roj II gewinnen.

Fünf Zugänge sollen bei dem Ziel Wiederaufstieg helfen Durch den Abstieg in die Kreisliga B änderte sich ebenfalls der Kader der Blau-Weißen. Mit Viktor Nishgalzew, Joel Renner, Nik Wieners, Mohamed Moulay und Sebastian Ionut Ilie konnte der FC fünf Zugänge vorstellen. Während es für Wieners die erste Saison im Herrenbereich ist, kommen die weiteren Zugänge auf einige B-Liga-Spiele. Allen voran konnte Nishgalzew in der vergangenen Spielzeit mit 14 Treffern in der Kreisliga B für Aufsehen sorgen. Albion Hajra verlässt den Verein hingegen und wechselt zu SpVg Odenkirchen II. Zugang Ilie soll diesen allerdings positionsgetreu ersetzen. Neben den Zugängen konnte der FC wichtige Schlüsselspieler wie beispielsweise Torjäger Christian Engels von einem Verbleib überzeugen. "Wir haben die Kaderplanung soweit abgeschlossen. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Entwicklung auf dem Transfermarkt. Wir sind gut aufgestellt - konnten nachlegen auf der Torhüterposition. Wir haben in jedem Bereich einen Transfer tätigen können und damit bin ich sehr zufrieden", äußerte der Chefcoach über den Kader.