Wickrathhahn setzt alles auf Rot – Viersen muss in die Relegation

Wohl einer der weniger interessanten letzten Spieltage hat in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen stattgefunden. An den wichtigen Stellen konnte sich tabellarisch nichts mehr bewegen und jetzt ist auch klar, dass Blau-Weiß Wickrathhahn in der Abstiegs-Relegation der Bezirksliga alles auf rot setzen wird und dem 1. FC Viersen alle Daumen drücken wird. Steigen die Viersener nämlich ab, wird auch Wickrathhahn den bitteren Gang zurück in die Kreisliga B antreten müssen. So sah der letzte Spieltag in Mönchengladbach aus!
Red Stars Mönchengladbach – SV Schelsen 0:4
Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Johann Miller, Igor Gunko, Kirill Schleicher (56. Gehad Jerdo), Nikita Graf, Ingolf Justus, Ilja Lichtenwald, Gytautas Keinys, Leon Pfeiffer, Micheal Erhunmwunosere, Arthur Kolesnikov - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke, Marius Sentis, Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (56. Luis Enrique Thomas), Artem Skriahin (70. Miguel Braz Baptista Dias), Jasin Al-Zaben (82. Luke Pöhler) (88. Daniel-Nabil Müller), Serge Koassi Dongo - Trainer: Maximilian Linke
Schiedsrichter: Daniel Burghardt - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jasin Al-Zaben (11.), 0:2 Tayler Helm (38.), 0:3 Jasin Al-Zaben (50.), 0:4 Luke Pöhler (87.)
SpVg Odenkirchen II – SC Rheindahlen 6:2
SpVg Odenkirchen II: Maurice Fabry, Luis Virkus (46. Zakaria Damlahki), Mehmet Sirin Özekinci (61. Bashar Edo Dakhil), Felix Zimmermann, Nicolas Wilms, Michael Nelißen (76. Marvin Spinnrath), Devid Yalda, Tobias Kamper, Daniel Halm (46. Adam Ghoudane), Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker (38. Hussein Nazal), Kay Hübner, Hasan Er (37. Florian Torrens), Emre Türkmen, Tim Kiak (65. Fabian Lenz), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Nils Rupietta (25. Ali Firat Ocar), Simon Klages, Enrico Zentsch (75. Nadir El-Harrak Bachiri), Hassan El Hage - Trainer: Mesut Özegen
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Enrico Zentsch (3.), 1:1 Mehmet Sirin Özekinci (16.), 1:2 Hassan El Hage (43.), 2:2 Michael Nelißen (53.), 3:2 Zakaria Damlahki (56.), 4:2 Adam Ghoudane (69.), 5:2 Adam Ghoudane (73.), 6:2 Bashar Edo Dakhil (90.)
SV 1909 Otzenrath – TuS Liedberg 1:3
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Laurens Padberg (88. Hakan Karamermer), Nils Ceglarek (46. Max Siebmanns), Karl Hamacher (46. Henning Wirtz), Paul Gross, Simon Schrey (88. Martin Naubert), Andre Jakuszeit, Jan-Hendrik Schmitz, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Ilker Özkan, Gian-Luca Jordans (46. Dominik Strauch) - Trainer: Dominik Reinartz
TuS Liedberg: Jan Fehr, David Wilms, Dominik Jansen Chavez, Tobias Claßen (46. Jakob Flues), Philip Onkelbach, Muhamet Azirovic (90. Patrick Waclawowicz), Thomas Gründig, Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes (80. Niklas Teut), Marc Neues (46. Jens Onkelbach), Dominik Born - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Bastian Doumen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Marc Neues (10.), 0:2 Muhamet Azirovic (18.), 0:3 Dominik Born (22.), 1:3 Henning Wirtz (48.)
VfB Korschenbroich – Sportfreunde Neersbroich 1:0
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Cedric Wintzen (46. Moussa Diabate), Pascal Noth, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Sportfreunde Neersbroich: Dominik Hippler, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Marvin El-Awir (69. Alexander Lodes), Nicolas Puhe, Christopher Link (84. Tim Scheeren), Jan Pascal Kucklinski, Felix Koch, Ben Julian Schwarzer (51. Heiko Bodewein) - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Luca Kindervatter (38.)
Sportfreunde Neuwerk II – Rheydter SV 3:9
Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Maximilian Haupts, Patrick Kevin Scheulen, Fabio Joel Peters (18. Miguel Albert Scheffler), Janik Richter, Marcel Bosbach, Jan-Ole Heck (82. Fabio Leonardo Nüchel), Moritz Schiele (82. Alexander Dreilich), Lucas Lingen, Maximilian Reich, Tim Güth - Trainer: Holger Rütten
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac (60. Baris Han Karaman), Valon Bajraktari, Vitali Kwitko, Bilal Anwari (75. Erti Mucolli), Melih Karakas, Aleksandar Milenovic (68. Nikita Maul), Durukan Celik, Sergen Camcioglu (68. Sandro Santos Ferreira), Mats Schleszies, Baris Ibrahim Dalbun (60. Florian Vitia) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Rene Donne - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Melih Karakas (15.), 0:2 Mats Schleszies (23. Foulelfmeter), 0:3 Baris Ibrahim Dalbun (29.), 0:4 Mats Schleszies (38.), 1:4 Moritz Schiele (42.), 1:5 Melih Karakas (45.), 1:6 Mats Schleszies (49.), 1:7 Mats Schleszies (55.), 2:7 Lucas Lingen (60.), 2:8 Mats Schleszies (65.), 2:9 Mats Schleszies (77.), 3:9 Alexander Dreilich (83.)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – DJK Hehn 2:1
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Tim Sturm, Kevin Kürsten (63. Timucin Sayar), Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Albion Hajra, Marco Kroll, Jonas Peltzer (46. Luciano Matteo Pio Uhl), Pasqual König, Luca Schmidt (55. Matthias Türnau), Christoph Wolters (63. Christian Engels), Fabio Meaggia (63. Sven Kansy) - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow
DJK Hehn: Thorsten Kirchenwitz, Janusz Kersting (59. Dennis Can Horn), Julian Brockmann, Sandi Kheder, Rick Voß, Nico Klerx (59. Patrick Müller), Fabian Hentrup, Noah Wilms (59. Riad Ainouz), Walid Chehaida (77. Timo Busch), Oussama Mansour - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Timo Heiber (Jüchen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Oussama Mansour (6.), 1:1 Matthias Türnau (69.), 2:1 Matthias Türnau (81.)
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1. Rheydter SV 25 21-2-2 106:27 65
2. SV 1909 Otzenrath 25 14-5-6 71:37 47
3. Sportfreunde Neersbroich 25 13-5-7 71:47 44
4. Sportfreunde Neuwerk II 25 10-11-4 56:37 41
5. ASV Einigkeit Süchteln II 26 12-4-10 57:45 40
6. VfB Korschenbroich (Auf) 25 9-10-6 63:54 37
7. SC Rheindahlen 25 10-7-8 57:65 37
8. Polizei SV Mönchengladbach 26 9-7-10 64:73 34
9. SpVg Odenkirchen II 25 9-4-12 63:78 31
10. DJK Hehn 25 8-6-11 44:71 30
11. SV Schelsen 25 6-9-10 47:54 27
12. FC Blau-Weiß Wickrathhahn 25 4-8-13 39:66 20
13. TuS Liedberg (Auf) 25 4-5-16 41:72 17
14. Red Stars Mönchengladbach (Ab) 25 4-3-18 36:89 15
15. 1. FC Viersen II zg. 0 0-0-0 0:0 0
16. SV Lürrip II zg. (Auf) 0 0-0-0 0:0 0