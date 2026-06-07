Wickrathhahn setzt alles auf Rot – Viersen muss in die Relegation

Wickrathhahn muss bis zum bitteren Ende zittern – Foto: Ralph Görtz

Wohl einer der weniger interessanten letzten Spieltage hat in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen stattgefunden. An den wichtigen Stellen konnte sich tabellarisch nichts mehr bewegen und jetzt ist auch klar, dass Blau-Weiß Wickrathhahn in der Abstiegs-Relegation der Bezirksliga alles auf rot setzen wird und dem 1. FC Viersen alle Daumen drücken wird. Steigen die Viersener nämlich ab, wird auch Wickrathhahn den bitteren Gang zurück in die Kreisliga B antreten müssen. So sah der letzte Spieltag in Mönchengladbach aus!