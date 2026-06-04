Wickrathhahn muss wohl übers Saisonende hinaus zittern

Zwei Entscheidungen sind am vergangenen Spieltag in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen bereits gefallen: Die Red Stars sowie der TuS Liedberg haben keine Chance mehr auf den Klassenverbleib in der A-Liga. Beide gesellen sich zu den während der Saison zurückgezogenen Teams SV Lürrip II und 1. FC Viersen II, die bereits vorzeitig als Absteiger feststanden.
Die Red Stars werden damit als Bezirksligaabsteiger durchgereicht. Liedberg verspielte derweil dramatisch eine 3:1-Führung gegen Odenkirchen II und verlor in der Nachspielzeit noch mit 3:4. „Es ist schade, dass wir es trotz aller Bemühungen nicht geschafft haben, die Liga zu halten. Aber wir können stolz auf das Erreichte sein und freuen uns auf die kommende Saison“, sagt Trainer Fabian Vitz.
Nach einer ordentlichen Hinrunde verlor sein Team bislang alle zwölf Rückrundenspiele. Liedberg hat auch deshalb keine Chance mehr auf den Klassenverbleib, weil der direkte Vergleich mit den drei Punkte besser platzierten Wickrathhahnern negativ ist: Das Hinspiel endete 2:2, das Rückspiel verlor Liedberg mit 1:4.
Bei Blau-Weiß Wickrathhahn ist hingegen weiterhin Zittern angesagt – womöglich über das reguläre Saisonende hinaus. Denn ob Abstieg oder Klassenverbleib hängt für die Mannschaft unmittelbar vom Abschneiden des 1. FC Viersen in der Bezirksliga ab.
Am letzten Spieltag kämpft Viersen noch um den letzten Nichtabstiegsplatz. Dafür müsste der 1. FC am letzten Spieltag mehr Punkte holen als Union Nettetal II, die aktuell punktgleich sind, aufgrund des direkten Vergleichs aber vor Viersen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen. Allerdings trifft Viersen auf Meisterkandidat Sportfreunde Neuwerk, während Nettetal gegen den bereits abgestiegenen Türkiyemspor spielt.
Viersen muss womöglich daher in die Relegation, um dort noch den Klassenverbleib zu sichern – und damit auch Wickrathhahn in der A-Liga zu retten. Hin- und Rückspiel finden am 10. Und 14. Juni statt.
Denn die vom Fußballverband Niederrhein (FVN) festgelegte Auf- und Abstiegsregelung besagt: Bei drei Absteigern aus der Bezirksliga gibt es vier Absteiger aus der Kreisliga A. Steigen vier Teams aus der Bezirksliga ab, müssen sogar fünf Mannschaften die Kreisliga A verlassen – und dann würde es auch Wickrathhahn treffen.
Das letzte Spiel ist für Wickrathhahn daher sportlich irrelevant. Ob Sieg, Remis oder Niederlage am Sonntag gegen die DJK Hehn: Entscheidend ist einzig, wie der 1. FC Viersen eine Liga höher abschneidet. Zuletzt gelang Wickrathhahn das Kunststück, viermal in Serie remis zu spielen – am vergangenen Wochenende etwa beim 3:3 gegen den SV Schelsen.
Aus der Kreisliga B kehrt mit Viersen-Rahser ein Team zurück, das letztmals in der Saison 2010/11 in der höchsten Kreisklasse spielte. In der anderen Gruppe sind Mennrath III und BW Meer mit 65 Zählern punktgleich, doch Meers Saison ist bereits beendet. Mennrath benötigt damit nur ein Remis gegen Schlusslicht Türkiyemspor II, um den Aufstieg perfekt zu machen und das Teilnehmerfeld für die Saison 2026/27 zu komplettieren.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: