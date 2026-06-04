Wickrathhahn muss wohl übers Saisonende hinaus zittern

Das letzte Spiel ist für Wickrathhahn daher sportlich irrelevant. Ob Sieg, Remis oder Niederlage am Sonntag gegen die DJK Hehn: Entscheidend ist einzig, wie der 1. FC Viersen eine Liga höher abschneidet. Zuletzt gelang Wickrathhahn das Kunststück, viermal in Serie remis zu spielen – am vergangenen Wochenende etwa beim 3:3 gegen den SV Schelsen.

Aus der Kreisliga B kehrt mit Viersen-Rahser ein Team zurück, das letztmals in der Saison 2010/11 in der höchsten Kreisklasse spielte. In der anderen Gruppe sind Mennrath III und BW Meer mit 65 Zählern punktgleich, doch Meers Saison ist bereits beendet. Mennrath benötigt damit nur ein Remis gegen Schlusslicht Türkiyemspor II, um den Aufstieg perfekt zu machen und das Teilnehmerfeld für die Saison 2026/27 zu komplettieren.

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