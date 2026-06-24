Wickrathhahn muss nach Viersen-Abstieg in die Kreisliga B

Von der grundsätzlichen Zielsetzung, die sich der Verein und Gülzow gesetzt haben, will der Trainer nicht abrücken. „Unser Ziel bleibt, dass wir uns in der Kreisliga A etablieren und vor allem junge Spieler fördern wollen. Alle im Verein sind weiter positiv gestimmt, und alle sind in den vergangenen Wochen enger zusammengerückt“, sagt Gülzow.

Am 12. Juli will er die Mannschaft zur Saisonvorbereitung wieder zusammenholen. Dann beginnt die Aufgabe in der Kreisliga B, in der Wickrathhahn – unabhängig davon, welcher der beiden Gruppen der Verein letztlich zugeteilt wird – von Beginn an zu den großen Aufstiegsfavoriten zählen dürfte. Dass Gülzow den Klub in die A-Liga führen kann, hat der 46-Jährige bereits 2023 bewiesen: Damals gelang Wickrathhahn mit Gülzow als Trainer der direkte Wiederaufstieg.

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