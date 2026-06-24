Wickrathhahn muss nach Viersen-Abstieg in die Kreisliga B

Am Sonntag waren Anhänger dreier Mannschaften im Stadion am Hohen Busch in Viersen. Zum einen die Fans der beiden Kontrahenten auf dem Spielfeld, des 1. FC Viersen und der SG Hackenberg, zum anderen aber auch eine Delegation von Blau-Weiß Wickrathhahn. Trainer Marc Gülzow, viele Spieler und der Vorstand verfolgten das Spiel – und drückten den Viersenern in diesem Relegationsrückspiel die Daumen. Nicht zwingend aus Sympathie, sondern eher aus Selbstzweck. Denn hätte Viersen das Duell für sich entschieden und wäre damit in der Bezirksliga geblieben, wäre gleichzeitig auch Wickrathhahn in der Kreisliga A gerettet gewesen.
Zwar lag Wickrathhahn mit 23 Punkten nach Saisonende der A-Liga auf Platz zwölf und damit über der Abstiegszone. Allerdings war noch offen, ob mit dem 1. FC Viersen eine weitere Mannschaft aus dem Fußballkreis aus der Bezirksliga in die A-Liga absteigt und somit dort noch ein Startplatz eines anderen Teams wegfällt. Und da dieser Fall nun eingetreten ist, trifft es Wickrathhahn mit Verspätung, das seinen Platz in der A-Liga verliert.
Trainer Gülzow zeigte sich einen Tag später „enttäuscht“ vom Auftritt der Viersener. „Das war zu wenig“, sagt er. Gülzow verließ bereits einige Minuten vor Spielschluss die Tribüne, um „alles sacken zu lassen“. Bereits zum Hinspiel im 100 Kilometer entfernten Hackenberg war Gülzow in der vergangenen Woche mit einigen Spielern gefahren. „Es ist brutal, wenn du so absteigst“, sagt Gülzow. Er hatte die Mannschaft im April übernommen und seitdem kein Spiel verloren: Aus sieben Partien gab es zwei Siege und fünf Remis. Für den Klassenverbleib letztlich aber trotzdem zu wenig.
Gülzow geht die Situation jedoch kämpferisch an. Noch am Abend gab es eine Abfrage in der Mannschaft, wonach der komplette Kader auch für die Kreisliga B zusammenbleiben soll. Für Gülzow ist das ein starkes Signal. „Es ist kein Geheimnis, dass wir wieder aufsteigen wollen. Wir haben mit unserem Kader die Qualität, unter die ersten zwei Teams jeder B-Liga-Gruppe zu kommen. Die Mannschaft ist sehr intakt. Wir holen uns zurück, was uns genommen wurde“, sagt der Trainer.
Von der grundsätzlichen Zielsetzung, die sich der Verein und Gülzow gesetzt haben, will der Trainer nicht abrücken. „Unser Ziel bleibt, dass wir uns in der Kreisliga A etablieren und vor allem junge Spieler fördern wollen. Alle im Verein sind weiter positiv gestimmt, und alle sind in den vergangenen Wochen enger zusammengerückt“, sagt Gülzow.
Am 12. Juli will er die Mannschaft zur Saisonvorbereitung wieder zusammenholen. Dann beginnt die Aufgabe in der Kreisliga B, in der Wickrathhahn – unabhängig davon, welcher der beiden Gruppen der Verein letztlich zugeteilt wird – von Beginn an zu den großen Aufstiegsfavoriten zählen dürfte. Dass Gülzow den Klub in die A-Liga führen kann, hat der 46-Jährige bereits 2023 bewiesen: Damals gelang Wickrathhahn mit Gülzow als Trainer der direkte Wiederaufstieg.
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