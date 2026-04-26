Wickrathhahn mit Lebenszeichen, Flutlichtausfall beim PSV

Es war das erwartete Spiel der Gegensätze zwischen dem Rheydter SV und den Red Stars Mönchengladbach. Beim klaren 6:0-Heimerfolg des Tabellenführers traf Melih Karakas dreifach (19., 41., 59.), Mats Schleszies doppelt (15., 17.) und Onur Altuntac einfach (54.). Der SV machte somit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Die Red Stars verblieben am Tabellenende.

Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn gewann sein erstes Liga-Spiel im Jahr 2026 und sendete somit ein Lebenszeichen im Keller. Christian Engels (12.) und Fabio Meaggia (21.) sorgten für die 2:0-Führung der Hausherren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Dominik Born auf 1:2 aus Sicht des TuS Liedbergs (42.). Im zweiten Durchgang war es allerdings wieder der FC, der durch den zweiten Treffer von Meaggia 3:1 führte (57.). Die Entscheidung markierte Jonas Peltzer in Minute 83. Marc Neues sorgte daraufhin mit dem Tor zum 2:4 für Ergebniskosmetik. Die Blau-Weißen verkürzten somit den Abstand auf das rettende Ufer. Liedberg bleibt sieglos im neuen Jahr.

Das Duell zwischen den Sportfreunden Neuwerk und dem ASV Süchteln II endete in einem 1:1-Remis. Ivan Jajetic brachte die Gäste in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort auf den Gegentreffer lieferte Mohammed Amraoui im zweiten Durchgang (59.). Durch die Punkteteilung verteidigte Süchteln den fünften Platz.

Die Scorerliste der Kreisliga A

Spieldaten:

Sportfreunde Neersbroich – SC Rheindahlen 2:3

Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns (72. Tim Scheeren), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau (90. Jan Hüsges), Jan Pascal Kucklinski (72. Marvin El-Awir), Jonas Hintsches (90. Fabian Spancken) - Trainer: Oliver Glogau

SC Rheindahlen: Nils Rupietta, Hasan Er (35. Miracle Mangaya Mongengo), Jephte Chibalonza Kwanza (63. Kay Hübner), Emre Türkmen (91. Mesut Özegen), Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig, Marius Esser, Lucas Scelza, Nadir El-Harrak Bachiri (78. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Hassan El Hage - Trainer: Mesut Özegen - spielender Co-Trainer: Hasan Er

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jonas Hintsches (26.), 2:0 Jonas Hintsches (29.), 2:1 Hassan El Hage (47.), 2:2 Lucas Scelza (85.), 2:3 Lucas Scelza (90.)

DJK Hehn – SV 1909 Otzenrath 2:5

DJK Hehn: Marcel Meisen, Janusz Kersting (77. Rick Voß), Julian Brockmann, Gabriel Herrmann (70. Dominik Santos Marques), Lars Schroers, Felix Peter Olbrich, Noah Wilms, Walid Chehaida (77. Nick Lawrenz), Moritz Gross (71. Timo Busch), Patrick Müller, Oussama Mansour (73. Riad Ainouz) - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann

SV 1909 Otzenrath: Niklas Meier, Jonas Klann (73. Karl Hamacher), Laurens Padberg, Nils Ceglarek (78. Jöran Waßenberg), Paul Gross, Andre Jakuszeit (80. Hakan Karamermer), Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz, Ilker Özkan (55. Bennet Dahmen), Max Siebmanns (54. Jan-Hendrik Schmitz), Gian-Luca Jordans - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Marcell Kuschel - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Moritz Gross (7.), 1:1 Gian-Luca Jordans (42.), 1:2 Henrik Wirtz (47.), 2:2 Noah Wilms (48.), 2:3 Jan-Hendrik Schmitz (68.), 2:4 Jan-Niklas Alexander Jaspers (70.), 2:5 Jan-Niklas Alexander Jaspers (76.)

Rheydter SV – Red Stars Mönchengladbach 6:0

Rheydter SV: Christoph Sikowski, Onur Altuntac, Valon Bajraktari, Vitali Kwitko (55. Aleksandar Milenovic), Baris Han Karaman (46. Sergen Camcioglu), Kevin Adrovic, Durukan Celik (55. Ahmet Sinan Ilhan), Nikita Maul, Mats Schleszies (65. Baris Ibrahim Dalbun), Melih Karakas, Florian Vitia (55. Sandro Santos Ferreira) - Co-Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Igor Gunko, Kirill Schleicher, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald (82. Viktor Kozlov), Serhii Tsoi, Gytautas Keinys, Leon Pfeiffer (55. Gehad Jerdo), Daniel Schljanik (46. Adrian-Ionel Taranu), Micheal Erhunmwunosere, Arthur Kolesnikov - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 95

Tore: 1:0 Mats Schleszies (15.), 2:0 Mats Schleszies (17.), 3:0 Melih Karakas (19.), 4:0 Melih Karakas (41.), 5:0 Onur Altuntac (54.), 6:0 Melih Karakas (59. Foulelfmeter)

Sportfreunde Neuwerk II – ASV Einigkeit Süchteln II 1:1

Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Patrick Kevin Scheulen, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann (87. Fabio Joel Peters), Moritz Schiele (87. Maximilian Reich), Christopher Hermes, Lucas Lingen, Thierno Oumar Balde, Tim Güth, Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten

ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft, Björn Fruhen (68. David Meies), Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker, Kyle Brocker, Jan Schouren, Niklas Reimelt, Luca Noel Doneth, Ivan Jajetic - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ivan Jajetic (40.), 1:1 Mohammed Amraoui (59.)

FC Blau-Weiß Wickrathhahn – TuS Liedberg 4:2

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Tim Sturm, Marco Kroll, Jonas Peltzer, Pasqual König, Matthias Türnau (75. Christoph Wolters), Christian Engels (85. Malek Maraoub), Fabio Meaggia - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow

TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Dominik Jansen Chavez, Sinan Kleine, Philip Onkelbach, Muhamet Azirovic, Thomas Gründig, Claudio Fernandes, Marcel Bock, Tobias Maaßen, Marc Neues, Dominik Born - Trainer: Fabian Vitz

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Christian Engels, 2:0 Fabio Meaggia, 3:1 Fabio Meaggia, 4:1 Jonas Peltzer, 2:1 Dominik Born (44.), 4:2 Marc Neues (90. Foulelfmeter)

Die nächsten Spieltage:

26. Spieltag

Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn

So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV

So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich

27. Spieltag

Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath

So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen

So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn

So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG