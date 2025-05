Wickrathhahn holt Trainer Miguel

Beim abstiegsbedrohten A-Ligisten Blau-Weiß Wickrathhahn stehen die Zeichen auf Neuanfang: Für die kommende Saison hat der Verein einen personellen Umbruch eingeleitet, der frischen Wind bringen soll. Mit Carlos Miguel, zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft des 1. FC Viersen und seinem langjährigen Co-Trainer Dennis Doneth, wechselt ein erfahrenes und eingespieltes Trainerteam an den Seitenrand der Blau-Weißen.

In der kommenden Spielzeit werden Miguel und der bisherige Hahner Cheftrainer Mark Endemann gleichberechtigt das sportliche Kommando übernehmen. Die Verpflichtung des neuen Trainergespanns ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung und keineswegs ein Schnellschuss, wie Thomas Schmitz, Sportlicher Leiter von Wickrathhahn, erklärt: „Die Entscheidung ist trotzdem schnell gereift. Seit dem unglücklichen Unfall von Viersens Timo Weber im Hinspiel, bei dem er sich schwer verletzte, bin ich mit Carlos im engen Austausch gewesen.“

Die sportliche Verbundenheit zwischen Schmitz und Miguel reicht weit zurück: „Wir kennen uns schon aus der Zeit als Jugendtrainer – Carlos beim 1. FC Mönchengladbach, ich bei Rot-Weiß Hockstein. Trotz aller Rivalität war der gegenseitige Respekt immer da.“

Mit der Trennung Miguels vom 1. FC Viersen II kurz vor dem Rückspiel gegen Wickrathhahn ergab sich die Gelegenheit, den Kontakt zu intensivieren. Nach Gesprächen mit Geschäftsführer Kevin Schwiers, Schmitz, Trainer Mark Endemann und Carlos Miguel sei schließlich die Idee zu einem gemeinsamen Projekt entstanden – und das soll an erfolgreiche Zeiten erinnern: „Wir haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass wir mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern den Sprung in die Kreisliga A schaffen können“, erinnert sich Schmitz.