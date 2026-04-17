Wickrathhahn holt seinen alten Trainer zurück

Dass die eigentlich schon abgeschlagenen Red Stars, derzeit Tabellenletzte, seit dem Beginn der Rückrunde plötzlich konstant punkten und nach Punkten schon zu „Hahn“ aufgeschlossen haben, sehen die Wickrathhahner mit Sorge. Sie wollen aber zunächst nur auf sich schauen. Klares Ziel ist der Klassenerhalt: Schließlich ist die Kreisliga A für den Dorfverein immer noch keine Selbstverständlichkeit, aber jedenfalls bei der Spieler- und Sponsorenakquise ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Kreisunterhaus.

Marc Gülzow soll nicht nur bis zum Saisonende übernehmen, sondern noch mindestens ein Jahr weitermachen – übrigens unabhängig vom Ligaverbleib. „Wenn wir absteigen, darf er selbst entscheiden, ob er bleibt“, erklärt Engels.