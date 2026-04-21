Wickrathhahn holt seinen alten Trainer Gülzow zurück

Und sportlich ist die Situation demnach gerade sehr bedrohlich. Wickrathhahn steht auf dem voraussichtlichen Abstiegsplatz 13 in der A-Liga mit lediglich 13 Punkten aus 19 Spielen. Das rettende Ufer ist aktuell fünf Punkte entfernt. Die „Hahner“ warten nach sechs Spielen in der Rückrunde bisher noch auf einen Sieg. Immerhin gab es bei Gülzows Debüt am Wochenende ein 1:1 gegen den ASV Süchteln II.

Zuvor verlor die Mannschaft gegen die Spitzenvereine Otzenrath und Neersbroich nur knapp. „Wir haben zum Saisonende mehr die Gegner aus dem unteren Tabellenbereich“, sagt Engels mit Blick auf die beiden finalen Spiele gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf SV Schelsen und DJK Hehn.

Kurioserweise zeigte die Mannschaft noch im Winter ohne Trainer gute Leistungen: Ende November hatten Vereinsvorsitzender Thomas Schmitz sowie das Trainerduo Carlos Miguel und Mark Endemann den Klub verlassen. In der Folge organisierte sich die Mannschaft weitgehend selbst – und holte zwei Siege. Das will Engels aber nicht überbewerten. „Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe. Aber wenn die Unruhe in der Mannschaft mal raus ist, performt sie besser. Allerdings waren die Siege damals auch gegen eher schwächere Gegner“, sagt er. Es solle kein Dauerzustand sein, dass das Team sich selbst leite.

Situation mit Sorge betrachtet

Dass die eigentlich schon abgeschlagenen Red Stars, derzeit Tabellenletzte, seit dem Beginn der Rückrunde plötzlich konstant punkten und nach Punkten schon zu „Hahn“ aufgeschlossen haben, sehen die Wickrathhahner mit Sorge. Sie wollen aber zunächst nur auf sich schauen. Klares Ziel ist der Klassenerhalt: Schließlich ist die Kreisliga A für den Dorfverein immer noch keine Selbstverständlichkeit, aber jedenfalls bei der Spieler- und Sponsorenakquise ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Kreisunterhaus.

Marc Gülzow soll nicht nur bis zum Saisonende übernehmen, sondern noch mindestens ein Jahr weitermachen – übrigens unabhängig vom Ligaverbleib. „Wenn wir absteigen, darf er selbst entscheiden, ob er bleibt“, erklärt Engels.