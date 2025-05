Wickrathhahn hat vorzeitig Ruhe

Vor zwei Wochen sah es relativ düster aus für Blau-Weiß Wickrathhahn. Der Abstieg war ein realistisches Szenario, nur zwei Zähler betrug der Vorsprung auf den möglichen ersten Abstiegsplatz und den SV Schelsen. Doch dann gelang erst im Nervenspiel gegen Schelsen ein 2:1-Auswärtserfolg und nun, am vergangenen Wochenende, ein völlig überraschender 4:3-Erfolg gegen den schon feststehenden Meister SV Lürrip. In jedem Spiel wuchs die Mannschaft über sich hinaus und kann nun für eine weitere Saison in der Kreisliga A planen. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz – bei nur noch einem Spieltag.

„Das war vielleicht unsere beste Saisonleistung. Ein unbedingter Siegeswille, der letztlich den Ausschlag gegeben hat“, sagt Trainer Mark Endemann. Wickrathhahn ging gegen Lürrip stets in Führung, musste in der Nachspielzeit trotzdem um den Dreier bangen, da Lürrip einen weiteren Foulelfmeter zugesprochen bekam. Doch diesmal scheiterte Harith Jargavani für die Gäste. Der Jubel bei Wickrathhahn kannte danach keine Grenzen.

Esposito verlässt den Verein

Auch abseits des Platzes stehen Veränderungen an. Bei der Jahreshauptversammlung kündigte Vorsitzender Jörg Wolters an, nicht erneut zu kandidieren. Er hatte das Amt interimsweise übernommen und wird dem Verein weiterhin als Ehrenvorsitzender beratend zur Seite stehen. Zum neuen Vorsitzenden wurde Thomas Schmitz gewählt, früherer Sportlicher Leiter des Vereins.

Mit Fabio Esposito verlässt ein Leistungsträger den Klub in Richtung Kuckum. Der Angreifer erzielte in dieser Saison 16 Tore und bereitete sieben weitere vor – lediglich Christian Engels (18 Tore, fünf Assists) war noch erfolgreicher.

Neben Wickrathhahn sicherte sich auch der Polizei SV endgültig den Klassenverbleib. Drei Teams müssen hingegen am letzten Spieltag noch zittern, falls es bei drei Absteiger in der Kreisliga A bleibt. Aktuell rangiert Hehn mit 31 Punkten mit Platz 14 auf dem möglichen ersten Abstiegsplatz. Der SV Schelsen liegt einen Punkt davor, Viersen II geht mit einem Puffer von drei Punkten in das letzte Saisonspiel. Schelsen trifft auf den formstarken Rheydter SV am Sonntag, Viersen II trifft auf die Reserve von Odenkirchen und Hehn muss auswärts beim SC Rheindahlen antreten.