Wickrathhahn gewinnt Gruppe 5

Zu den ganz großen Turnierfavoriten gehört der 1. FC Mönchengladbach seit einigen Jahren nicht mehr in der Jahnhalle. Dieses Mal verspielte der 1. FC den Einzug im letzten Spiel, genauer neun Sekunden vor Spielende – mit dem Treffer von Jonas Peltzer zum 2:1-Sieg, der Wickrathahn zugleich von Platz drei zum Gruppensieg katapultierte.
Zuvor besiegte der 1. FC im ersten Auftritt dank zwei Tore von Deniz Can Salk GW Holt mit 3:0. Mit dem folgenden 4:2-Erfolg gegen Ligakonkurrent SV Lürrip lagen die Westender frühzeitig auf Kurs Gruppensieg. Erneut steuerte Salk drei Tore für den 1. FC bei.
Die Ausgangslage veränderte sich jedoch mit der 2:5-Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen die Red Stars, die den höherklassigen Gegner bemerkenswert ausspielten. Die Red Stars hatten zuvor ihre Chancen auf das Weiterkommen durch eine 3:4-Niederlage gegen Grün-Weiß Holt eingebüßt – ein überragender Sven Hackler traf dreimal für den B-Ligisten.
Die Gruppe bot am Sonntagnachmittag somit insgesamt große Spannung. Der SV Lürrip ging nach dem Kaderumbruch der vergangenen Wochen als große Unbekannte ins Turnier. Im ersten Auftritt gegen die Red Stars lag Lürrip bereits mit 3:0 in Führung, ehe die Mannschaft in Unterzahl in der Schlussminute noch den Treffer zum 4:4-Ausgleich kassierte.
Gut ins Turnier startete zudem Blau-Weiß Wickrathhahn, das im ersten Spiel Holt mit 2:1 schlug. Im zweiten Auftritt gegen die Red Stars sicherten zwei Tore von Christian Engels den Punktgewinn beim 2:2-Remis. Große Bedeutung kam dem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem SV Lürrip und BW Wickrathhahn zu. In der fünften Minute brachte Harith Jargavani Lürrip zunächst in Führung, drei Minuten später glich Luca Schmidt aus. Ein Distanzschuss von Philipp Sasse und ein weiterer Treffer von Pascal Faets brachten Lürrip mit 3:1 nach vorne. Allerdings gelang Christoph Wolters drei Minuten vor dem Ende noch der 2:3-Anschlusstreffer. Wickrathhahn drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, jedoch glücklos.
Der Sieg verhalf Lürrip zu einer guten Ausgangslage für Platz zwei. Doch im letzten Gruppenspiel verspielte der Bezirksligist diesen Vorteil wieder. Gegen Holt unterlag Lürrip in einer hektischen Partie mit 1:2 und war damit ausgeschieden.
Holt rückte damit vorerst an der Konkurrenz vorbei auf Platz zwei, war im letzten Spiel aber Schützenhilfe des 1. FC Mönchengladbach angewiesen. Dessen Gegner Wickrathhahn hätte mit einem Sieg sogar noch Gruppensieger werden können, wäre bei einer Niederlage hingegen ausgeschieden. Salk brachte den 1. FC in Führung, Wolters glich in der 9. Minute aus. Im Anschluss probierte Wickrathhahn alles und traf tatsächlich noch zum 2:1. Damit war Holt als Gruppendritter ausgeschieden.