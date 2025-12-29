Wickrathhahn gewinnt Gruppe 5

Gut ins Turnier startete zudem Blau-Weiß Wickrathhahn, das im ersten Spiel Holt mit 2:1 schlug. Im zweiten Auftritt gegen die Red Stars sicherten zwei Tore von Christian Engels den Punktgewinn beim 2:2-Remis. Große Bedeutung kam dem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem SV Lürrip und BW Wickrathhahn zu. In der fünften Minute brachte Harith Jargavani Lürrip zunächst in Führung, drei Minuten später glich Luca Schmidt aus. Ein Distanzschuss von Philipp Sasse und ein weiterer Treffer von Pascal Faets brachten Lürrip mit 3:1 nach vorne. Allerdings gelang Christoph Wolters drei Minuten vor dem Ende noch der 2:3-Anschlusstreffer. Wickrathhahn drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, jedoch glücklos.

Der Sieg verhalf Lürrip zu einer guten Ausgangslage für Platz zwei. Doch im letzten Gruppenspiel verspielte der Bezirksligist diesen Vorteil wieder. Gegen Holt unterlag Lürrip in einer hektischen Partie mit 1:2 und war damit ausgeschieden.