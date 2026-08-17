Wickrath siegt, Spätes K.o. für Odenkirchen, und Packung für Brüggen Die Bezirksligasaison 2026/27 ist für die Vereine der Region Mönchengladbach-Viersen an diesem Wochenende gestartet. Der erste Spieltag hat es bereits in sich. Nur ein Team gewinnt am Ende souverän. Der Spieltagsüberblick. von RP / Alexander Alan · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Wickrath feiert einen ersten Erfolg – Foto: Markus Verwimp

Sechs Mannschaften aus der Region Mönchengladbach und Viersen stellen sich der Herausforderung Bezirksliga in der Saison 2026/27. Nicht alle von ihnen starteten dabei mit einem Sieg in die neue Spielzeit.

Odenkirchen mit bitterer Pleite, Wickrath bringt Führung über die Zeit Die SpVg Odenkirchen kassierte am Samstagabend eine bittere Niederlage. Lange hatte die Mannschaft von Trainer Simon Sommer gegen die Sportfreunde Broekhuysen das Spiel im Griff, am Ende stand jedoch eine 0:1-Schlappe. Der einzige Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Sommer lobte sein Team, das die wenigen Broekhuysener Aktionen gut wegverteidigt habe, aber „so wie es dann manchmal ist im Fußball: Machst du sie vorne nicht, dann bekommst du sie hinten. Uns hat einfach die Kaltschnäuzigkeit gegen einen Gegner gefehlt, der sehr tief stand“, sagte Trainer Simon Sommer. Broekhuysen reichte eine am Ende eine erfolgreiche Ecke. „Da sind wir dann ein bisschen schlafmützig, gehen nicht richtig mit und so ist es dann eben im Fußball“, erklärt er. Der TuS Wickrath feierte zum Auftakt einen 3:2-Erfolg gegen den SSV Grefrath. Dabei führten die Gastgeber schon nach 20 Minuten mit 3:0. Trotzdem mussten die Wickrather bis zum Ende um den Sieg bangen. Niek Gabriel Mäder brachte Wickrath bereits in der fünften Minute in Führung. Mats Schleszies legte wenig später nach (16. Minute), ehe Moussa Coulibaly eine Ecke von Phil Engels zum 3:0 einköpfte (20.). Grefrath hielt dagegen und verkürzte noch vor der Pause durch einen Foulelfmeter. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Grefrath zum 3:2, doch Wickrath brachte die Führung über die Zeit.

Dilkrath verspielt Pausenführung DJK Fortuna Dilkrath erlebte ein Spiel der zwei Hälften. In der 8. Minute eröffnete Tom Genzen das Spiel für die Dilkrather, bevor Tim Jäger nur vier Minuten später das zweite Tor nachlegte. Der Gastgeber aus Uerdingen kam in der 28. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Tim Jäger schnürte für Dilkrath in der 36. Minute seinen Doppelpack. Anschließend erhöhte Torben Esser zur 4:1-Halbzeitführung. Die Uerdinger kamen aber deutlich besser aus der Pause und verkürzten erst auf 2:4 (53.), dann auf 3:4 (81.) und vollbrachten das furiose Comeback mit dem 4:4 (84.) zum Endstand. Einen besonders harten ersten Spieltag erlebte TuRa Brüggen. Mit 4:0 kam das Team von Trainer Markus Müller bei Thomasstadt Kempen unter die Räder. Im ersten Durchgang waren die Brüggener besser und standen selbst kurz vor dem Tor, stattdessen ging Kempen mit einer 1:0-Führung in die Pause. „Da fehlte uns dann vielleicht das Quäntchen Glück“, sagte Trainer Markus Müller. „In der zweiten Halbzeit ist dann das Gegenteil passiert. Wir haben defensiv unglaubliche Fehler gemacht, hatten keine Offensivaktionen mehr. Mit dem schnellen 2:0 und 3:0 des Gegners war dann bei uns der Stecker gezogen“, fügt Müller hinzu.