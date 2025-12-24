Wickrath mit Mühe zum Sieg, Spannung um Platz zwei

Es entwickelte sich eine intensive Partie, bei der beide Teams allerdings kaum zu Torabschlüssen kamen. Zwei Minuten vor dem Ende gelang Furious schließlich durch Abdülhakim Yildirim das Tor zum 1:0. Kurz darauf schwächte sich Schelsen durch eine unnötige Zeitstrafe gegen Lucas Jansen selbst. Trotzdem kam der SV durch Nils Muders 49 Sekunden vor dem Ende zum 1:1-Ausgleich in Unterzahl. Zum Sieg reichte es allerdings nicht mehr. Nach Schlusspfiff kassierte Schelsens Linus Bien noch die Rote Karte. Der SV hatte es schließlich Platz zwei durch das 0:0 zum Auftakt gegen Hockstein verspielt.

Furious zog dank des Unentschieden mit sieben Punkten als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde ein – und mit der für die Halle minimalistischen Ausbeute von nur acht Toren in vier Spielen. Insgesamt geizte die Gruppe mit Toren: 35 Treffer fielen in zehn Partien. Alleine Türkiyemspor kam am Vortag in Gruppe 1 auf 34 Tore.

Neuling Eintracht Gladbach, der sich erst im Sommer gegründet hatte, feierte zumindest seinen Premierensieg bei der Hallenstadtmeisterschaft – ein 3:1 im zweiten Auftritt gegen RW Hockstein. Am Ende reichte es zu Platz vier in der Gruppe.

____

____

____

