Wickrath mit Mühe zum Sieg, Spannung um Platz zwei

Aus der Geschichte der Hallenmeisterschaft Mönchengladbach muss TuS Wickrath mit dem wenig erstrebenswerten Ruf als ewiger Zweiter leben. Immerhin stand der aktuelle Bezirksligist achtmal im Endspiel – und verlor jedes Mal. Zuletzt 2023 und 2024. Für die Austragung 2025/26 zählt die Mannschaft erneut zu den aussichtsreichsten Titelanwärtern und holte sich am Montagabend den erwarteten Sieg in der Vorrundengruppe 2. Allerdings hatte das Team von Trainer Gianluca Nurra in seinen Partien mehr Mühe als gedacht.
Zwar gelang zum Auftakt ein 3:1-Erfolg gegen den vermeintlich ärgsten Gruppenkonkurrenten Furious Futsal, allerdings lag Wickrath bis zur Hälfte des Spiels mit 0:1 zurück. Erst ein Doppelpack von Nils Höffges sowie ein weiterer Treffer von Blessing Agyapong bescherten den letztlich verdienten 3:1-Erfolg. Umso überraschender fiel im Anschluss das 1:1-Remis gegen den SC Schelsen aus. Erneut lag Wickrath durch ein Tor Tayler Helm mit 0:1 zurück und kam erst durch einen Foulsiebenmeter in letzter Minute durch Petar Popovic zum Ausgleich. Gegen RW Hockstein erzielte der TuS dann einen Erfolg der Marke Arbeitssieg: Zwar dominierte Wickrath, lief durch den Hocksteiner Anschlusstreffer jedoch zeitweise Gefahr, den Sieg noch zu vergeben. Am Ende stand ein 4:1-Erfolg. Im letzten Spiel feierte Wickrath dann einen 5:1-Sieg gegen Eintracht Gladbach.
Die Gruppe erwies sich grundsätzlich als umkämpfter als prognostiziert. Denn auch Furious Futsal überzeugte keinesfalls in seinen Auftritten. Gegen eine technisch starke Kontertruppe von RW Hockstein lagen die Futsaler zwischenzeitlich bereits 0:2 zurück, ehe sie im Schlussspurt die Partie noch zu einem 3:2-Erfolg drehten. Immerhin gab es zuvor einen 3:0-Erfolg gegen Eintracht Gladbach. Somit kam es in der vorletzten Begegnung des Abends zum entscheidenden Duell um Platz zwei zwischen Furious und dem SV Schelsen, der neben dem überraschenden Punktgewinn gegen Wickrath unter anderem einen souveränen 4:0-Sieg gegen Eintracht Gladbach feierte. Ein Remis in diesem Duell hätte Furious gereicht, entsprechend lag der Druck bei Schelsen.
Es entwickelte sich eine intensive Partie, bei der beide Teams allerdings kaum zu Torabschlüssen kamen. Zwei Minuten vor dem Ende gelang Furious schließlich durch Abdülhakim Yildirim das Tor zum 1:0. Kurz darauf schwächte sich Schelsen durch eine unnötige Zeitstrafe gegen Lucas Jansen selbst. Trotzdem kam der SV durch Nils Muders 49 Sekunden vor dem Ende zum 1:1-Ausgleich in Unterzahl. Zum Sieg reichte es allerdings nicht mehr. Nach Schlusspfiff kassierte Schelsens Linus Bien noch die Rote Karte. Der SV hatte es schließlich Platz zwei durch das 0:0 zum Auftakt gegen Hockstein verspielt.
Furious zog dank des Unentschieden mit sieben Punkten als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde ein – und mit der für die Halle minimalistischen Ausbeute von nur acht Toren in vier Spielen. Insgesamt geizte die Gruppe mit Toren: 35 Treffer fielen in zehn Partien. Alleine Türkiyemspor kam am Vortag in Gruppe 1 auf 34 Tore.
Neuling Eintracht Gladbach, der sich erst im Sommer gegründet hatte, feierte zumindest seinen Premierensieg bei der Hallenstadtmeisterschaft – ein 3:1 im zweiten Auftritt gegen RW Hockstein. Am Ende reichte es zu Platz vier in der Gruppe.
