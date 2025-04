Wickrath atmet nach Derbysieg gegen Odenkirchen auf

Das Derby zwischen Wickrath und Odenkirchen hatte am Freitagabend auch tabellarisch einiges an Zündstoff zu bieten. Immerhin arbeitet sich Odenkirchen seit Wochen Stück für Stück aus den Abstiegsplätzen heraus und war im Vorfeld seit sieben Spielen ohne Niederlage – während bei Wickrath nach drei Pleiten in Folge die Abstiegszone wieder präsenter wurde. Am Ende durften die Verantwortlichen beim TuS nach dem 2:1-Heimerfolg jedoch aufatmen – mit dem Dreier vergrößerte das Team von Dirk Horn den Vorsprung vor Odenkirchen und Platz 15 auf acht Zähler. „Wir gewinnen das Spiel aufgrund unserer mannschaftlichen Geschlossenheit. Wir hatten endlich eine gute defensive Grundordnung, alle Mannschaftsteile haben hervorragend gearbeitet“, sagte Horn nach dem Spiel. Das sei zuletzt nicht immer der Fall gewesen, fügte der Trainer.